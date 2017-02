Ny fengselsstraff for aktiv stjørdaling

Ungdommen som er i slutten av tenåra, har allerede pådratt seg el langt synderegister og flere dommer. Tingretten konstaterer i domspremissene at han har fått flere sjanser gjennom påtaleunnlatelse, betinget dom og deldom. Derfor konkluderer tingretten med fengsel i ni måneder.

Sitter i fengsel

Stjørdalsungdommen sitter allerede fengslet i Trondheim. Han soner den ubetingede delen av forrige dom. Da ble han idømt 8 måneder fengsel. Han skulle slippe å sone halvparten av straffen. Nå inngår reststraffen i den nye dommen på fengsel i ni måneder.

Stjørdalsungdommen har vært blant de mest aktive kriminelle i Stjørdal de siste årene. Han er blant annet dømt for å ha vært med på flere innbruddsraid i distriktet. Han er også dømt for flere tilfeller av simple og grove tyverier, utpressing, bedrageri, ran og skadeverk.

Denne gangen møtte han i tingretten tiltalt for grov voldsbruk, tyveri fra en butikk i Stjørdal, råkjøring med bil, og for smugling av store mengder øl, vin og brennevin. Han var også tiltalt for å ha hindret politiet.

Stjørdalsungdommen erkjente bare delvis straffskyld da han møtte i tingretten. I sin forklaring for retten forsøkte han å redusere sin egen rolle i de straffbare handlingene han var anklaget for.

Vold

Tingretten karakteriserer voldsbruk mot en kvinne fra Stjørdal som den mest alvorlige delen av tiltalen. Stjørdalsungdommen skal ha dyttet eller slengt kvinnen i bakken natt til en søndag i oktober i fjor. Episoden skjedde i sentrum av Stjørdal.

Under forhandlingene i retten kom det fram at både tiltalte og kvinnen var beruset. De kjente ikke hverandre fra før. Det oppsto høylytt munnhuggeri og knuffing mellom tiltalte og fornærmede. De to skal også ha spyttet på hverandre.

Til slutt ble kvinnen slengt i bakken. Hun ble påført skader på tennene og sår i ansiktet.

Tingretten bemerker at selv om tiltalte ble provosert, så forsvarer ikke det voldsbruken som skjedde.

Smugling

I september i fjor ble stjørdalsungdommen pågrepet ved grensa mellom Sverige og Norge i Engerdal. Sammen med en annen stjørdaling hadde tiltalte vært en tur til Flensburg i Tyskland og lastet opp en leid varebil og henger med store mengder øl-, vin og brennevin.

Ekvipasjen var så tungt lastet at dansk politi ila kjøreforbud under en kontroll. Stjørdalingene valgte likevel å kjøre videre etter et kort stopp.

Etter at de hadde passert grensa til Norge, fant tollerne 3.564 liter øl, 310 liter vin og 178 liter brennevin i ekvipasjen. Tollvesenet har regnet ut at smuglingen innebar unndragelse av mer enn 323.000 kroner i avgifter.

Politiet mener tiltalte var med i en annen bil som rekognoserte om kysten var klar under smuglingen.

I sin forklaring for retten prøvde stjørdalsungdommen å redusere sin egen rolle i smuglingen. Han hevdet at han bare ble med kompisen på tur.

Det trodde ikke retten på. Etterforskningen viste at tiltalte betalte både for leiebil, hotellrom og alkohol i Tyskland. Etterforskningen viste også tett kommunikasjon mellom tiltalte og kompisen på mobiltelefon i tidsrommet kompisen kjørte varebilen over grensa i Engerdal. Det viser at tiltalte drev med rekognosering på grenseovergangen, mener retten.

Råkjørte

I slutten av september i fjor ble stjørdalsungdommen tatt i fartskontroll på Frosta. Lasermålingen viste 94 kilometer i timen i 60-sonen.

Farten var så stor at forholdet ble anmeldt og førerkortet beslaglagt. Førerkortbeslaget var stjørdalingen slett ikke enig i. Han erkjente at han hadde kjørt fort, men ikke så fort som politiet påsto.

Politibetjenten som gjorde lasermålingen, ble ført som vitne i retten. Han forklarte at alle normale prosedyrer ble fulgt. Laserapparatet er kontrollert etterpå og hadde ikke feil eller misvisning. Det trodde retten på.

Tyveri

Tiltalte vedgikk etter flere politiavhør at han hadde vært inne i en butikk i Stjørdal og stjålet tobakksvarer i april i fjor.

I retten forklarte han at han hadde hørt om at noen andre hadde brutt seg inn i butikken slik at en dør sto åpen. Tiltalte gikk derfor inn etterpå og forsynte seg med tobakk til eget bruk.

Overvåkingskamera hadde filmet en tildekket skikkelse som tok seg inn i butikken. I nærheten fant politiet en bag med de samme klærne inntrengeren hadde på seg. Tiltaltes DNA ble funnet på klærne.

Hindret politiet

Tiltalte erkjente ikke straffeskyld for at han hadde hindret politiet en kveld i februar i fjor. Stjørdalingen hadde da stilt seg rett bak politibilen og hindret den i å rygge ut etter et husbesøk. Tiltalte nektet å flytte seg til tross for tydelig pålegg fra politiets side. Han ble til slutt innbrakt.

Stjørdalingen erkjente ikke straffskyld. Han forklarte i retten at han bare ville ha politiet til å stoppe fordi kompisen som var pågrepet, hadde nøklene til tiltaltes bolig. Han ønskt bare å få nøklene slik at han kunne gå hjem og legge seg.

Dommen på fengsel i ni måneder, var enstemmig. I tillegg ble stjørdalsungdommen frakjent retten til å kjøre bil i et halvt år. Han må avlegge full ny førerprøve om han ønsker å kjøre bil igjen.