Skal sjekke om det er nok penger til bergkunstmuseet

Sølvi Lauvsnes i Stiklestad Nasjonale Kultursenter er optimistisk. Torsdag ettermiddag orienterte hun politikerne i formannskapet i Stjørdal om status i bergkunst-prosjektet. Lauvsnes håper på byggestart om tre år.

Usikker på regnestykket

Stjørdalspolitikerne har nemlig satt av 26 millioner kroner til bergkunstmuseum på økonomiplanen i 2019. Bergkunstmuseet på Leirfall skal bygges med poenger fra Stjørdal kommune, staten og fylkeskommunen.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) har et vedtak fra kommunestyret i rykken. Vigdenes er likevel usikkert på om regnestykket som ligger til grunn for vedtaket, holder.

Prosjektleder

Stjørdal kommune har nå satt en egen prosjektleder på jobben. Rådmannen får nå i oppgave å kvalitetssikre beregningene som ligger til grunn for vedtaket i kommunestyret i fjor. Rådmannen skal dobbeltsjekke både prisen på bergkunstmuseet og om det finnes nok penger til å bygge etter planen.

Under orienteringen for politikerne torsdag ettermiddag forklarte kultursjef Jarle Førde at fylkesmannen nå har stadfestet reguleringsplanen for området der bergkunstmuseet skal bygges. Stjørdal kommune går nå i gang med å erverve grunnen der museet skal ligge.

Ekspropriasjon

– Vi håper på en frivillig avtale med grunneier, men er forberedt på at kommunen må gjennomføre en ekspropriasjonssak dersom vi ikke kommer fram til en frivillig løsning, sier etatsjef Tore Rømo i etat teknisk drift.

Byggestart på bergkunstmuseet er også avhengig av at NVE skal gjennomføre omfattende sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Leirfall.

Det er Stjørdal kommune som skal bygge og eie bergkunstmuseet. Det nye museet skal drives av Stiklestad nasjonale Kultursenter.

Positive signaler

Under møtet i formannskapet torsdag forklarte Sølvi Lauvsnes fra SNK at kultursenteret nå har gått flere runder med kulturdepartementet for å sikre penger til å drive bergkunstmuseet på Leirfall. Lauvsnes forklarte at departementet gir positive signaler. Men det er ennå ikke gitt noen endelig avklaring.

Bergkunstmuseet ved helleristningsfeltet ved Leirfall blir landets første reindyrka museum for bergkunst. Lauvsnes regner med at museet blir en internasjonal attraksjon.

Avhengig av offentlig støtte

Hun er likevel tydelig på at bergkunstmuseet vil være helt avhengig av offentlig støtte til driften slik alle museer her i landet er. Derfor er avklaringen i forhold til departementet om støtte til driften, helt avgjørende.

Bergkunstmuseet i Hegra får tre viktige oppgaver: Museet skal formidle kunnskap, drive egen forskning og forvalte helleristningene i området. Det skal bygges gangstier som gjør helleristningene mer tilgjengelige for besøkende. Museet får en egen digital formidlingsavdeling og utenfor skal det bygges opp en aktivitetspark som illustrerer livet i bronsealderen.