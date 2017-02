–Ikke bygg ned sykehjemsplassene

- Jeg blir 75 år i sommer og er ikke bekymret for min egen del. Men de som kommer etter oss og skal bli pensjonister om ti år, vil nok møte større utfordringer.

Flere eldre med sykdom

Myrvang henviser til et kronikkinnlegg av professor Jostein Holmen ved HUNT forskningssenter.

Holmen skriver i innlegget som er publisert i Trønder-Avisa, at han i hele sin oppvekst har trodd på velferdsstaten. Nå spør han seg om det er grunn til uro. Han kommer blant annet inn på omleggingen fra sykehjem til omsorgsboliger, initiert av statlige finansieringsordninger, og stiller spørsmålstegn ved hvordan ordningen vil slå ut når framtidige beboere i omsorgsboliger trenger omfattende omsorg.

Han skriver at de fleste er enige om at mange eldre i årene som kommer vil fungere godt å ha det bedre hjemme hos seg selv eller i en privat omsorgsbolig. Samtidig er det ingen tvil om at flere eldre vil leve med kompliserte sykdommer og med alvorlig demens. Disse vil trenge tilnærma døgnkontinuerlig omsorg. Det faglige grunnlaget for å dreie fra sykehjemsplasser til omsorgboliger er derfor uklart, skriver Holmen.

Må få samme omsorg

– Etter å ha vært en del år i eldrerådet og fått en del henvendelser, så er det åpenbart at det er enkeltsituasjoner og enkeltpersoner som ikke har det bra blant de eldre i Stjørdal.

– Vi i eldrerådet har sagt at vi i alle fall bør tilstrebe at de som bor i omsorgsboliger ikke får noe dårligere oppfølging enn de som bor på sykehjem.

Han sier at eldrerådet skjønner at det er penger å spare på å ha folk i omsorgsboliger.

– Samtidig kan du tenke deg at dersom vi i en vidstrakt kommune, skal ha hjemmesykepleiere som reiser tre-fire ganger i døgnet hjem til noen som bor fire-fem mil fra basen, så blir det også kostbart, sier Myrvang.

Mange sendes til Tydal

Han er ikke overbevist om at kommunen holder tritt med den stadig voksende andelen eldre som skal ha omfattende omsorg i årene som kommer.

– Jeg er ikke helt sikker på om vi holder tritt. I dag er det mange som sendes til Tydal når det ikke er sykehjemsplasser å få i Stjørdal. Det er et samarbeid i Værnes-regionen, og ledelsen forsøker å se regionen i sammenheng. Jeg kjenner flere som har vært perioder i Tydal og som trives veldig godt der.

Men så har du de tilfellene hvor den ene er plassert i Tydal og den andre er i Stjørdal.

– Og det er klart det blir veldig langt å dra for å besøke hverandre. Men hovedpoenget mitt er at vi for enhver pris må unngå å redusere antall sykehjemsplasser i kommunen vår. Det er kjempeviktig, sier Myrvang.