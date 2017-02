- Det blir ikke færre plasser

– Det blir ikke færre sykehjemsplasser i Stjørdal. Sykehjemsplasser trengs i et helhetlig og godt omsorgstilbud. Jeg mener at vi har et riktig antall sykehjemsplasser utfra behov. Vi har allerede foretatt en innveksling av sykehjemsplasser i omsorgsboliger gjennom at all kapasitetsvekst de siste 10-15 årene er blitt tatt gjennom bygging av bosenter.

Det som er tilfelle i nabokommunene er at de etter Vigdenes´skjønn har uforholdsmessig mange sykehjemsplasser i forhold til antall bosenterplasser.

– Derfor har du nå denne diskusjonen i kommunene rundt oss. Men i Stjørdal så mener jeg at vi er på et nogenlunde riktig nivå, og det er derfor ikke aktuell politikk å legge ned plasser, snarere må vi stille oss spørsmålet om vi trenger flere i takt med befolkningsveksten, og vi har også behov for flere kortidssplasser, sier Vigdenes.

Han innrømmer at det ikke er optimalt at noen må ut av kommunen for å få korttidsopphold.

– Men det er god ressursutnyttelse å ta i bruk ledig kapasitet i Værnes-regionen. Og så lenge det er snakk om opphold med kort varighet, så er det inntil videre til å leve med. Men det er ingen tvil om at vi må få på plass flere korttids- og avlastningsplasser i Stjørdal. Og det ligger i de planene vi har hatt til behandling, å sørge for det i årene framover.

Han minner om at det som planlegges på Fosslia blir et kjempeløft for eldreomsorgen i Stjørdal. Ikke bare kapasitetsmessig men også kvalitetsmessig.

– Andelen sykehjemsplasser er mindre i Stjørdal enn lands-gjennomsnittet, men summen av omsorgsplasser er større enn snittet. Jeg tror vi har funnet en fin balanse.

Tanken om hva en sykehjemsplass skal være for de eldre har endret seg.

– Tidligere var sykehjem den plassen man havnet på når man ble gammel. Slik er det ikke lengre og det er klokt. Sykehjem er den plassen du skal komme til når du er virkelig syk som gammel. Fram til du kommer dit så vil du få et mye bedre botilbud og en høyere livskvalitet gjennom en bosenterplass eller aller best, økt og god innsats i egen hjem.