Kaos og kupp i Hegra Arbeiderlag

–Jeg ønsker ingen utdypende kommentar til det som skjedde. Likevel, trist å se at kupping lykkes. Tydelig at det er to valgkomiteer som har jobbet. Vi fremstår som et splittet arbeiderlag etter dette. Ingen tvil om det ut fra de reaksjoner jeg har fått, sier Joar Håve, Hegra Arbeiderlags fremste lokalpolitiker gjennom de siste år, også Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2015.

Grendaskolene

Det var forventet støy på årsmøtet i Hegra Arbeiderlag. Bakgrunnen er, at det store flertallet av partiets gruppe i kommunestyret i Stjørdal, vil ha ny Hegra barneskole, en prioritering som betyr nedstenging av grendaskolene Skjelstadmark, Flora og Forradal. Joar Håve er blant flere kommunestyrerepresentanter i Hegra Arbeiderlag, som vil prioritere nye Hegra barneskole, med nedlegging av grendaskolene som konsekvens.

Nettopp dette , som avisa tidligere har fortalgt om, resulterte i protester, særlig i Skjelstadmark, og storstilt medlemsverving av nye Arbeiderpartimedlemmer, i et forsøk på å snu partiet for å berge grendaskolene, ble satt i gang.

På årsmøtet i Hegra Arbeiderlag denne uke tok de nye medlemmene, som vi redde grendaskolene, det første stikket. De ferske parti medlemmene møtte godt forberedt på årsmøtet, og i valgrunden på medlemmer til partiets representantskap, knuste de sittende styrets innstilling. En etter en av de fem innstilte fikk motkandidat, foreslått av «skjelstadmarkingene», og den innstilte måtte registrere at slaget var tapt. Ikke engang innstilte på varalista slapp fri, for også her møtte de i «skolebussen» med forslag og motkandidater. Joar Håve var oppført av valgkomiteen som 3. vara til representantskapet, men tapte for motkandidaten.

Splittet

Styret i Hegra Arbeiderlag ble ikke utsatt for samme «angrep» under valget. Alf Daniel Moen fortsetter som leder, og her får også Joar Håve fortsette.

– Spørsmålet er uansett, hva er tilbake av Hegra Arbeiderlag?

– Jeg har ingen flere kommentarer, sier Joar Håve.