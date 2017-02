Kuler, krutt og skuddsikre sketsjer på Skatval samfunnshus

Med masse humor og en god dose alvor er revygjengen på Skatval igjen klar for syv forestillinger i bygdas storstue, og dersom det fortsetter som på premieren har folk helt klart noe å glede seg til.

Vill-vest

Årets forestilling har fått navnet "Bonanza" og har den ville vesten som tema. Etter en intro bestående av låten fra tv-serien med samme navn, starter showet med en skikkelig brudulje inne på en saloon - som for øvrig ser veldig bra ut. Kred til scenearbeiderne der altså. Dermed er standaren satt og alt ligger til rette for en helaften i humorens tegn. I første akt møter vi alt fra en inkompetent lassokaster til en kokk med noe som best kan beskrives som nervesammenbrudd. Den kjente og kjære taxisjåføren er også med denne gangen, og lurer på mye og mangt. Noen nyrespark til media, lokalpolitikere og andre fremtredende profiler, hører også med.

Stigende form

Det er mer enn ti år siden sist undertegnede så Skatvalsrevyen, så jeg er ikke i posisjon til å si noe om årets revy kontra tidligere år. Det som imidlertid kan sies, er at den følger den klassiske revydramaturgien som betyr at andre akt er best. Det betyr ikke at den første er dårlig, bare at andre er bedre. Den starter faktisk kjempebra, med en knallgod sketsj med Gud og Jesus. Dataspill og Luksusfellen er blant andre ting som skjer i revyens andre halvdel.

Rutinerte folk

I skrivende stund er premieren cirka et døgn unna, og jeg vil derfor ikke avsløre så mye om hva som skjer. Det er likevel ingen hemmelighet at det er masse rutine og dyktige folk både i rampelyset og i kulissene. Hvilken sketsj som trigger lattermusklene mest er vanskelig å si naturligvis, siden humor er en høyst subjektiv greie. Det som er sikkert, er at de som tar turen til Skatval på revy vil få en en underholdende kveld.