Mønsåsfest for den nye barnehagen

Håndverkere , entreprenører og prosjektledere sammen med folk fra barnehagen og oppvekstsenteret holdt mønsås for det nye barnehagebygget i Skjelstadmark fredag,

Pizza og kake

Ordfører Ivar Vigdenes og ledelsen for helse og oppvekst i Stjørdal kommune hadde også tatt turen opp for å feire milepælen.

Den 420 kvadratmeter store barnehagen begynner å ta form. Bygget er tett, og nå starter finishen utvendig og innvendige arbeider. Prosjektet er i rute både økonomisk og tidsmessig, ble det sagt under markeringen som foregikk med pizza og kake.

- Det har vært kjempetrivelig å jobbe med dette. Det har ikke minst vært et godt samarbeid med oppvekstsenteret, sa Stian Foldal, prosjektleder for Stjørdal kommune.

Barna kommenterer

Barna har fulgt med på arbeidet og kommentert underveis. De har vært spente på å få ny barnehage, men de har også kommet utsagn som "Ikke ødelegg skolen vår".

Ivar Vigdenes kom også inn på skolen.

- Det er ikke til å unngå å nevne at det er en "elefant i rommet", sa Vigdenes. Men først og fremst var han og de andre opptatt av framskrittet for bygda og kommunen med ny barnehage i Skjelstadmark.

Plass til flere

Det er 35 barnehagebarn i dag, og det er ikke plass til alle som ønsker. Nybarnehagen ramstår som et romslig bygg. Når den tas ibruk til høsten er det med plass til over 50 barn fordelt på to avdelinger for småbarn og to avdelinger for store barn.

5. mai vil barna ta i bruk nydelen, mens arbeidet med gammeldelen påbegynnes. Der skal det bli personalrom og storkjøkken for barnehagen.

- Dette er kjempespennende. Kjempebra at Skjelstadmark endelig får et eget bygg som er bygd for å være barnehage. De tidligere lokalene har ikke vært optimale, sier oppvekstsjef Ann Kristin Geving.