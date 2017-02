Mika vil bli politi

18-åringen fra Smiskaret i Malvik har ett stort ønske: Det er å bli politi. Men han gruer for opptaksprøvene.

Ikke supermennesker

Det er det slett ingen grunn til, beroliger både politistudent Ilham AlKochari og politioverbetjent Arne Henrik Ulvin. De slår fast at politifolk slett ikke er supermennesker. De som forbereder seg godt, vil greie opptakskravene.

Hvert år søker rundt tre tusen om å bli tatt opp ved politihøgskolene i Norge. Rundt fem hundre av dem kommer gjennom nåløyet.

Stor interesse

I underkant av tretti interesserte fra både Trondheim, Malvik, Stjørdal og Frosta møtte opp på rekrutteringskvelden til lensmannskontoret i Stjørdal mandag.

– Veldig trivelig at så mange ønsker å bli politifolk, sier lensmann Marit Stigen.

Oppmøtet mandag kveld var rekord.

– Over dobbelt så mange som vi pleier å ha disse kveldene, konstaterer lensmann Marit Stigen.

Opptaksprøver

Hun tok imot de interesserte sammen med nestkommanderende Arne Henrik Ulvin, hundefører Kurt Kristoffersen med narkohunden Oscar og politistudentene Ilham AlKochari og Julie Strømholm.

For å komme i betraktning, må søkerne til politistudiet ha generell studiekompetanse. Det vil si bestått videregående skole. Karakteren i norsk skriftlig må være minimum 3.

Så må kandidatene være fylt 20 år, ha plettfri vandel, førerkort og norsk statsborgerskap. Politiutdanningen er treårig og tilsvarer bachelorgrad i høgskolesystemet. Først et år på skole, så et år i praksis og et siste år på skolen.

Men det de fleste gruer for er opptaksprøvene. Opptaket består av en fysisk del og personlighetstester i tillegg.

Motivasjon er viktigst

– De fysiske prøvene er ikke verre enn at de aller fleste vil klare dem med litt målbevisst trening, slår Arne Henrik Ulvin fast.

– Det viktigste er motivasjonen, sier den erfarne politimannen.

Politistudentene Ilham AlKochari og Julie Strømholm gjennomfører nå praksisåret sitt ved lensmannskontoret i Stjørdal. Begge er fra Trondheim og hadde Trøndelag som sitt fremste ønske for praksisåret. Begge stortrives ved lensmannskontoret i Stjørdal som faktisk er landets største.