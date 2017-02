– Vi er her i håp om å stjele med oss noen hemmeligheter

Mer enn fem hundre skiløpere fra åtte år til senior var med i den storstilte skifesten. Hommelviks hjemmearena på Jervskogen ligger uten snø.

Derfor er rennleder Ståle Svendgård veldig glad for å ha Selbuskogen Skisenter like i nabolaget på kommunegrensa mellom Stjørdal og Selbu.

Roser Hommelvik Ski

Og arrangørene hadde fått med seg både eliteløpere og skiveteraner for å gjøre festen komplett. John Northug og Ove Aunli stilte villig i smørebua til arrangørklubben Hommelvik IL.

– Kanskje kan vi lure til oss noen smurningshemmeligheter, gliste de to.

Begge roser Hommelvik Ski.

– Hommelvik er en av de klubbene som virkelig får det til. Det gjelder både elitesatsing og ikke minst i breddeidretten, sier John Northug.

Smørekollega Ove Aunli nikker enig.

Imponert

– Det er veldig tydelig at Hommelvik gjør mye rett, sier John Northug.

Pappa Northug gir tydelig til kjenne at han er imponert over jobben som Hommelvik Ski gjør for skiidretten.

– Her er det bare å ta av seg hatten og lære, smiler pappa Northug.

Rennleder Ståle Svendgård synes nesten det blir for mye skryt. Han setter veldig stor pris på å ha de to skiveteranene som ressurspersoner i smørebua til arrangørklubben Hommelvik IL.

Drømmeforhold

520 skiløpere stilte til start under arrangementet til Hommelvik Ski på Selbuskogen lørdag. Skirennet var egentlig kretsmesterskap for Sør-Trøndelag, men samlet løpere fra vidt omkring. Også de aller yngste fikk slippe til i skisporet.

Selbuskogen Skisenter på kommunegrensa mellom Stjørdal og Selbu kunne by på drømmeforhold. Et par minusgrader og strålende sol.

Rennleder Ståle Svengård sier seg veldig godt fornøyd. Flere tusen personer hadde tatt seg til skirennet lørdag.

«Trikkeskinner» i sporet

– Vi opplever «trikkeskinner» i sporet. Løperne melder tilbake at de er veldig godt fornøyd, smiler han.

Rennlederen er også glad for å ha Selbuskogen med drømmeforhold like i nabolaget når Hommelviks egen hjemmearena på Jervskogen mangler snø.

Hommelvik Ski har hatt et femtitalls frivillige i sving kontinuerlig de siste dagene for å legge alt til rette for mesterskapet og sørge for at alt forløper knirkefritt.

Dugnadsinnsats

– Vi er så heldige at vi har mange med stå-på-vilje og god skikompetanse i miljøet, sier Svengård.

Uten den frivillige dugnadsinnsatsen, hadde ikke et slikt arrangement vært mulig å få til.

– Hva er hemmeligheten bak suksessen til Hommelvik Ski?

– Vi har entusiastiske medlemmer og et veldig godt miljø, sier Ståle Svengård.

Hommelvik Ski satser spesielt på de unge. Klubben driver aktivt med trening hele året. Så legges det stor vekt på det sosiale. Og det handler om å ta vare på nye medlemmer og skiinteresserte.

– Vi kan ha kveldsmat etter treninger og arrangere familiesamlinger, sier Ståle Svendgård.