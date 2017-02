Amerikanske soldater skaper pizzaboom!

De amerikanske soldatene på Værnes spiser opp både pizza og ansatte på Napoli-restauranten.

– De spiser bra de karene, ja!

Ordene kommer fra Ramazan Alis. Han ble ansatt ved Napoli på nyåret og har 15 års erfaring fra restaurantbransjen. Eier Massoud Atroshi måtte foreta seg noe da de amerikanske soldatene kom til byen.

Pepperoni og bacon

De første ankom Værnes Garnison tidlig i januar, mens hovedvekten kom i midten av januar. Til sammen 350 amerikanere er nå stasjonert på Værnes.

– Vi merket stor pågang allerede fra dag én. Det har vært veldig travelt. Det går stort sett i pizza. Amerikanerne kommer hit og spiser, men vi har også mye utkjøring. Da Super Bowl-finalen ble spilt nylig, så fikk vi en sen bestilling på 15 store pizzaer som vi kjørte til garnisonen, sier Massoud Atroshi.

– Hva er favorittpizzaen?

– Det er med pepperoni og ost. Men det går også mye i bacon, sier eieren.

Han er svært fornøyd med tingenes tilstand for øyeblikket. Og skryter av amerikanerne.

– De er veldig høflige og vennlige, og det liker vi godt. Vi hører ofte at de sier «yes, sir» eller «thank you, sir». Det var også mange amerikanere som var til oss i fjor under Cold Response-øvelsen. Det har aldri vært noe tull. De oppfører seg eksemplarisk, forteller Massoud Atroshi, som har hatt to fridager i 2017. Det har vært mer enn nok å holde på med i restauranten i Kirkevegen.

– Vanligvis er det roligere den første tiden av året, men slik har det ikke vært for oss i år. Det er gledelig at vi får så mye skryt av amerikanerne. Det viser at vi har kvalitet på mat og service.

– Bra for næringen

Massoud Atroshi mener amerikanernes inntog er positivt for hele Stjørdal.

– Det betyr mye for næringen, og da mener jeg ikke bare her på Napoli. Hele næringen i byen vår trenger et løft. Mange drar inn til Trondheim, hvorfor gjør de det? Stjørdal har blitt en stor by og utviklingen går fort. Vi må ha mer aktivitet i gata. Derfor mener jeg det var en klok avgjørelse av politikerne å vedta at amerikanerne kunne komme hit. Det er positivt for mange som driver næring, sier han.

Napoli-restauranten fyller 19 år i mai i år. De har totalt ni ansatte.

– Året i fjor var et av de beste årene vi noen gang har hatt, og vi satser på at 2017 blir enda bedre. Vi har iallfall fått en kjempegod start, sier Atroshi.

Står i kø

Presseoffiser Rune Haarstad på Værnes Garnison har for lengst registrert den store pizza-appetitten til de amerikanske soldatene.

– Jeg vet det har vært masse bestillinger. Mange har stått i kø i vakta for å ta imot pizzaer som blir kjørt hit. Det har gått i skytteltrafikk enkelte kvelder, sier Haarstad og ler.

Soldatene har tre måltid i løpet av dagen.

– Etter middagen er det ikke mer mat på bordet, og da blir de vel sultne. Tidvis flyter det Napoli-brosjyrer på brakka, så det er tydelig at pizzaen faller i smak, sier Haarstad.

Han forteller at amerikanerne synes maten i Norge er litt dyr.

– De har kommet til oss og spurt hvor de kan få kjøpt rimelig mat. Da har vi forsøkt å guide dem i det lokale mattilbudet i Stjørdal, sier Rune Haarstad.