Blues jam-suksess for Blues in Hell

Etter fire timer med bluesmusikk i lokalene hos Hell Catering Cafeen kunne man konstatere, at den første kvelden med blues jam session siden 90-tallet ble vellykket.

Mye av æren for suksessen skal husbandet ha. Solide prestasjoner fra Terje Craig (bass og vokal), Kjell Inge Brovoll (vokal og munnspill), Per-Anders Elvertrø (gitar), Espen Myrvang (trommer) og Eivind Schjødf (keyboard) var til stor hjelp for de som ville være med å spille.

Hans Bollandsås tok toget

En av gjesteartistene var Hans Bollandsås, kjent fra X Factor, som han vant i 2010. Bollandsås som er fra Ler hadde tatt turen til Stjørdal med toget for å være med på blues jam.

– Det er like langt som med bil, svarte Bollandsås med glimt i øyet da Per-Anders Elvertrø lurte på dèt valget.

Unge bluesere

Etterhvert kom det flere og flere gjesteartister opp på scenen, som alle gjorde gode opptredener. Så fikk den nye vinen bluesmusikere prøve seg. Oliver Myrvang (trommer), Petter Skei (Bass og gitar) og Bjørnar Moe (gitar), som alle går siste året på musikklinja ved Ole Vig, fikk vist at de absolutt var på høyde med de litt mer garvede.

– Det e bare å hiv sæ på!, var beskjeden fra Petter Skei.

Med Hans Bollandsås til hjelp, og også deres egen lærer på musikklinja, Jostein Svarstad, svingte det skikkelig av den yngre garden.

– Knallbra, sa Per-Anders Elvertrø som var en av mange, som ga gutta skryt for deres opptredener.

På spørsmål om hvordan det er å få være med noe sånt, og om de vil satse videre på blues, er gutta samstemte.

– Det er morsomt å få være med å spille sammen med de som er litt mer etablerte, sier Oliver Myrvang.

– Artig å bli kastet litt uti det, legger Bjørnar Moe til.

Målet er å bli mest mulig allsidig, forteller de om den videre musikkarrieren.

– Musikera danse itj

Terje Craig var også i godt slag og hadde et par morsomme replikker på lager innimellom vokalprestasjonene. En av dem var: «E det ingen som danse?, det e bra, for musikera danse itj». Før han satte i gang låten med navnet «Flip, flop and fly, I don´t care if I die».

Et av kveldens største høydepunkter kom da låta «Hey Joe» ble fremført av husbandet sammen med den yngre garden, anført av vokalist Morten Krangsås.

– Da toppe vi laget, uttalte Per-Anders Elvertrø fra scenen.

Leder for Blues in Hell, Kjell Inge Brovoll, påminte de fremmøtte om at det blir blues jam èn gang i måneden fremover.

Neste blues jam-session blir torsdag 9. mars.