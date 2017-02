Stor straight etter få sekunder

– Det tar aldri lang tid før vi får både yatzy og begge straightene når så mange spiller, sier Yatzy-general Odd Petter Haugseth.

Konsentrasjon og strategi

Men han avviser bestemt at yatzy handler om flaks.

– Slik vi spiller, dreier det seg om trening, konsentrasjon, strategi og en liten porsjon kynisme, smiler han.

Fredag kveld var han vert for Hell Open. Den niende yatzy-turneringen i historien. Et nittitalls ivrige yatzy-spillere hadde meldt seg på til turneringen som gikk av stabelen i lokalene til Stjørdal MC på Frigården i Lånke.

Moro, men alvor

I Hell Open spilles det såkalt utvungen yatzy. Resultatet av terningkastene kan plasseres akkurat på de plassene spillerne velger på blokka. Det er her strategien, konsentrasjonen og taktikken kommer inn.

– Mest moro, men blodig alvor, medgir Odd Petter Haugseth.

Lang tradisjon

Hell Open i yatzy har blitt en sterk tradisjon som samler stor oppmerksomhet. Her var spillere som har deltatt alle de ni årene sammen med ferskinger. Et tjuetalls bord med fire spillere stilte i turneringen. De to beste poengsummene på hvert bord gikk videre til de neste rundene. I tillegg har arrangørene opprettet et system med «lucky loosers» for spillere med høye poengsummer og som likevel ble slått ut på sine bord.

– Et veldig rettferdig system, sier Haugseth.

Arrangørene opplever nemlig svart få protester eller klager.

Om det er fordi statuttene slår fast at klagere skal ekspederes raskeste vegen nedover Selbuvegen med medlemmer av Stjørdal MC som eskorte, kan ingen si noe om.

Internasjonalt neste år

Stemningen steg mange hakk da yatzy-generalen kunne fortelle om at det planlegges en enda større yatzy-happening i Stjørdal neste år. Da har Hell Open tiårsjubileum.

– Målet er å samle fem hundre yatzy-spillere i Lånkehallen 26 januar 2018, forteller Odd Petter Haugseth.

Han både håper og regner med internasjonal deltakelse. Hell ligger nemlig bare en kort flyreise fra Europas metropoler.

Yatzyentusiaster

Det er yatzyentusiastene Odd Petter Haugseth, Alf Roar Eidesmo, Torkil Berg og Knut Smågård som står bak yatzyturneringene på Frigården. Interessen startet da de som foreldre var med barna rundt på idrettsarrangement og cuper. Foreldrene kortet tida med å spille yatzy. Siden har det bare ballet på seg.

De årvisse turneringene i lokalene til Stjørdal MC samler rundt hundre entusiaster hvert eneste år. Turneringen foregår i ryddige og organiserte former. Baren har kommunal skjenkebevilling og arrangørene har sørget for busstransport både fram og tilbake for de som ønsker det.