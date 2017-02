– Stolt over spillerne

– Vi har en fantastisk gruppe som legger ned et enormt arbeid. Jeg får gåsehud over hvordan de presterte i forsvar, og jeg er kjempestolt over spillerne, sier SHK-treneren.

Hjemme i Fosslia Fjellhall var SHK vertskap for den tredje runden i årets Lerøy-serie for 18-årsslag. Lerøy-serien er en nasjonal eliteserie for landets beste 18-åringer, og i Fjellhallen stilte Glassverket, Sola og Follo til dyst mot et SHK-lag i fremgang.

– Våre motstandere kommer fra klubber med eliteserielag, mens vi spiller med de samme unge spillerne i tredjevisjon. Likevel vinner vi en kamp og taper to med ett mål. Vi kan ikke ha større forhåpninger, sier Blomquist.

Premierenerver

Både mot Follo lørdag og Sola søndag endte det med tap 21-20 og 19-18, mens Glassverket ble sendt hjem tap 24-16, etter et forrykende spill av SHK-talentene.

– Kampen mot Follo var nok preget av premierenerver, men mot Glassverket spilte vi opp mot vårt beste. Da var vi effektive i angrep, og det er her vi har mest å hente i utover sesongen. Greier vi å høyne vårt etablerte angrepsspill utover sesongen, blir vi skikkelig gode, sier Blomquist.

Kildal Bakken toppscorer

Mia Kildal Bakken ble toppscorer mot Glassverket og Sola med henholdsvis syv og seks mål, mens Anna Helena Gardarsdottir scoret flittigst mot Follo med seks fulltreffere.

Etter helgens runde i Fosslia Fjellhall ligger SHK på en niendeplass med ni poeng etter like mange kamper. Totalt deltar 16 lag i den nasjonale serien.

Neste runde i Lerøy-serien spilles på Gjøvik første helgen i mars, mens det hele avsluttes i Drammenshallen én måned senere.