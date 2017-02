– Tankanlegget bør inn i fjellhallene

Forsvarsbygg tenker seg å bygge opp sitt tankanlegg på samme sted hvor Shell tidligere hadde et tilsvarende anlegg. Det er kravet om en sikkerhetssone rundt tankanlegget for flybensin som gjør at FrP-politikeren mener planene om nye næringsarealer i den østre delen av havna må skrinlegges.

Større næringsareal

– Det er vedtatt en reguleringsplan som legger opp til at bukta, mellom odden med tankanlegget og inn mot Gevingåsen, skal fylles opp for å gi større næringsarealer. Realiseres disse planene vil det kunne gi cirka 50 mål med nye næringsarealer knyttet til havna. Men med sikkerhetssonen rundt tankanlegget vil ikke det være mulig å få større aktører med på næringsutvikling i havneområdet, mener Terje Hansen.

Inn i fjellhallene

På 50-tallet bygde den Svenske staten et beredskapslager inne i fjellet ved Muruvik havn. Dette anlegget ble overtatt av oljeselskapet Fina, som senere overlot anlegget til Shell.

– Dette er haller som har en takhøyde på 40 meter der tankene står, og størrelsen på hele anlegget inne i fjellet tror jeg må være på rundt 10 mål. Rørledningene som Forsvarsbygg ser for seg å benytte til transport av flybensin inn til Værnes er koblet opp til anlegget i fjellhallene. Derfor mener jeg det må være fornuftig å legge det nye tankanlegget inne i fjellet, men det blir ikke utredet fordi det ikke ligger inne i mandatet Forsvarsbygg jobber etter, sier Terje Hansen.

Flere interessenter

–Jeg er kjent med at det er flere store aktører som kan tenke seg å etablere næringsvirksomhet i Muruvik havn dersom forholdene legges til rette. Men for å kunne utvikle næringsarealene forutsettes det at havna får ny veiforbindelse fra fylkesveien. Det planlagte tankanlegget vil ikke ha behov for vei i og med at transporten skal skje med båt inn og via rørledninger ut til Værnes, sier Hansen.

Unntatt offentlighet

Forsvarsbygg har gitt politikere i Malvik en muntlig orientering om planene for nytt tankanlegg.

– Det er litt problematisk for oss lokalpolitikere å få en god saksbehandling når deler av informasjonen og tegningene som viser plasseringen av tankanlegget er unntatt offentligheten. Vi har så langt bare fått en muntlig redegjørelse og ikke noe skriftlig å forholde oss til, sier Hansen.

– For å få avklart om det lar seg gjøre å få Forsvarsbygg til å vurdere fjellhallene har jeg tatt kontakt med FrPs representant i forsvarskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde og bedt om at Lill Harriet Sandaune følger opp saken med våre i regjeringen og på Stortinget, forklarer Terje Hansen.

Den endelige avgjørelsen om hvor tankanlegget skal bygges blir behandlet av Stortinget før sommerferien.