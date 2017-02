Bygger byhus på Stjørdals tak

Joar Winther, salgs- og prosjektansvarlig i Primahus Bolig, har tro på Husbyåsen og de åtte nye husene som selskapet begynner å markedsføre i løpet av kort tid.

– Hvorfor kjøpe hus i Husbyåsen? Spør de rundt hundre familiene som alt har flyttet hit! Husbyåsen er et populært område, det er nytt, her bor det mange unge barnefamilier, du har turterrenget like i nærheten, og samtidig er det sentralt. Du trenger ikke lang tid på å trille ned bakkene til sentrum, sier han.

Byhus

I prospektet omtaler utbyggeren de åtte husene som utbyggingsselskapet nå skal selge, som «byhus».

– «Byhus»?

– Det er på en måte en enebolig i kjede. Størrelsen, med fire soverom, to bad og separat vaskerom, tilsier at dette er en enebolig. Samtidig har vi begrepet «townhouse», hus over tre etasjer som ligger litt fortettet, sier Joar Winther.

Ny bydel

Han omtaler Husbyåsen som Stjørdals nye bydel, et område som ligger høyt og fritt over Stjørdal sentrum.

Her er det allerede bygd rundt 100 boenheter som er tatt i bruk, men der det fortsatt er plass til ytterligere 200 boliger.

Nytt og enkelt

Slik han kjenner markedet vil mange huskjøpere i dag kjøpe noe som er nytt og enkelt.

– Det er slett ikke alle som ønsker å ta fatt på en prosess med oppgradering av et eldre hus når de skal kjøpe bolig. Og da er det ikke så mange alternativ i Stjørdal, sier Joar Winther.

I startgropa

Det er Husbyåsen Utbyggingsselskap som nå ligger klare i startgropa til å ta fatt på byggingen av åtte nye byhus på tomta som ennå er preget av sprengt stein.

Primahus Bolig og OBOS står bak utbyggingsselskapet, som starter markedsføringen av de åtte husene i løpet av kort tid.