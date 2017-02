Ny storfest for komunneansatte

Kjempesuksess sist Stjørdal kommune arrangerte fest for sine samtlige ansatte. Nå vil ordføreren gjenta suksessen.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra de ansatte etter festen i forbindelse med åpninga av Kimen. Vi la da vekt på at åpninga av kulturhuset, var en så stor begivenhet i utviklinga av Stjørdal kommune som by, at det skulle bare mangle om ikke våre ansatte fikk oppleve Kimen først, sier ordføreren.

Han understreker det var et godt valg.

– Det var riktig, og det slo skikkelig an. Over 800 deltok, stor stemning. Nå tenker vi igjen på en fest for kommunens ansatte, og dagen som blinker seg ut er 18. august, da i forbindelse med «Byfest Stjørdal». Da vil de ansatte slippe til i byparken, å kanskje gjenoppleve den fantastiske festen og stemninga vi hadde sist, sier Ivar Vigdenes, som nå virkelig tar initiativ til denne nye festen for kommunens ansatte.