En ny kartlegging har for første gang avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15.000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig. Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

– De fleste brannskader kan unngås. Nå skal vi ut å fortelle publikum hva de skal gjøre for å unngå brannskader, og hva de må gjøre om de likevel opplever dette, sier Bjørn Rønning, brannsjef i Stjørdal Brann- og Redningstjeneste.

– Samfunnsproblem

Han peker på at mange som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. Skåldeskader blant barn er en gjenganger, ifølge Rønning.

– Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon. Forhåpentlig kan vi bidra til flere får øynene opp for dette, slik at antall ulykker som fører til brannskade i vårt område går ned, sier Bjørn Rønning.

– Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

«Sky ilden»

«Sky ilden» er en landsdekkende informasjonskampanje som skal bidra til færre brannskader, og formidle kunnskap om behandling av skader som likevel oppstår. Prosjektet er et samarbeid mellom lokale brannvesen, Norsk forening for brannskadde, Norsk brannvernforening og er støttet av Helsedirektoratet.



Så langt har mer enn 100 brannvesen sagt ja til å være budbringere for kampanjen, deriblant Meråker brannvesen. Det innebærer at de i forbindelse med tilsyn og annen publikumskontakt, også har med seg budskap om forebygging av brannskader. I første omgang har partnerne bak kampanjen valgt å konsentrere seg om barnehager, skoler og småbarnsforeldre som målgrupper, men innholdet i budskapet er aktuelt og nyttig for alle.

Hvordan unngå brannskader

10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.

La kjelehåndtak peke innover.

Monter barnesikring på stikkontakter.

Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.

Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde.

Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn. Vær ekstra oppmerksom ved amming.

Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.

Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.

Bensin må aldri brukes som tennvæske.

Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

Hva gjør man hvis uheller er ute?