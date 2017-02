Kvinne fikk redusert promillebota

Promillebota ble redusert fra 30.000 til 5.000 kroner.

Kvinnen som er i begynnelsen av førtiåra, ble tatt i promillekontroll ved Langstein i Stjørdal en sommernatt i 2015. Alkotesten viste en alkoholkonsentrasjon i utpustingslufta på 0,47 milligram alkohol per liter luft. Det tilsvarer en promille på litt over 0,9.

Slapp fengsel

I fjor høst ble stjørdalskvinnen dømt i tingretten. Straffen ble betinget fengsel i 18 dager. Kvinnen skulle slippe å sone. Betingelsen er at hun ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.

I tillegg ble kvinnen dømt til å betale en bot på 30.000 kroner. Betaler hun ikke bota, blir det 15 dager i fengsel. Tingretten la «normalsatsen» for promillebøter til grunn. Det betyr at en promillebot skal tilsvare en og en halv gang månedsinntekta til domfelte.

Forsørgeransvar

Kvinnen har forsørgeransvar for en mindreårig datter. I anken til lagmannsretten peker kvinnens forsvarer på at hun er under gjeldsordning. Hun har også inngått avtale med NAV om frivillig forvaltning av hennes inntekter.

Avtalen gir kvinnen og hennes datter litt over 7.900 kroner disponibelt til livsopphold i måneden. Det beløpet går med i sin helhet.

Ingen automatikk

Lagmannsretten sier det slett ikke skal være automatikk i at en som er dømt for promillekjøring, skal idømmes bøtestraff på em og e halv ganger månedsinntekten. Selv om rettspraksis setter strenge vilkår for å fravike regelen, skal en rett ta hensyn til domfeltes totale økonomiske situasjon.

Lagmannsretten peker på at bøtelegging ikke må ramme domfeltes nærmeste i urimelig grad ved å ta bort grunnlaget for forsørgelsen.

Ikke økonomisk evne

Lagmannsretten konkluderte med at kvinnen i dag ikke har økonomisk evne til å betale en bot på 30.000 kroner. Men retten kom likevel til at bota ikke kan bortfalle helt.

Retten peker på at en promillebot skal fastsettes slik at den har avskrekkende effekt. Bare i sjeldne tilfeller skal en promillebot settes lavere enn 10.000 kroner.

Men ut fra kvinnens totale økonomiske situasjon satte lagmannsretten bota til 5.000 kroner.