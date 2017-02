Med detektor til bronsealderen

Funn fra bronsealderen står i Fokus når Stjørdal Museum Værnes inviterer til åpent møte mandag 13. februar. Møtet holdes i auditoriet ved Ole Vig videregående skole.

Her vil brødrene Joakim og Jørgen Korstad som var ute med metalldetektoren en dag etter jobb, orientere om det store funnet de gjorde nylig.

Brødrene fra Stjørdal kom over et rikt funn med bronsealdervåpen i Hegra. Forskerne regner med at øksehoder og spydspisser som ble funnet, kan stamme fra år 1700 - 500 før Kristus.

Under det åpne møtet vil Forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet, Merete Moe Henriksen, foredra om depotfunn fra bronsealder i Midt-Norge. Hun vil sette det vi foreløpig vet om det nye funnet i Hegra, inn i en større sammenheng.

Joakim Korstad forteller om dagen da han og broren gjorde funnet. Henriksen vil avslutningsvis skissere hva slags metoder som vil bli benyttet for å utforske funnstedet videre.