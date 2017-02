Allerede nå er det nye verkstedet fullbooket

Kun en drøy måned etter oppstart opererer Låven Kontroll og Service AS med over en ukes ventetid på å få tatt EU-kontroller av biler.

– Jeg har ikke reklamert noen verdens ting, og denne uken er fullbooket og det samme er de to første dagene i neste uke, forteller Frode Geving.

Stort behov

52-åringen startet første januar opp Låven Kontroll og Service AS i lokalene til Meca Sveberg Bil. Der leier han en hall, og har investert rundt 170.000 kroner i nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre de lovpålagte EU-kontrollene som alle bileiere må ta. Biltilsynet har også undersøkt lokalitetene og kontrollutstyret, og har godkjent at Geving kan foreta EU-kontroller på Sveberg.

– Tydeligvis er behovet stort. En av grunnene til at mange kommer hit er muligheten for å sette igjen bilen og ta bussen videre enten til Stjørdal eller Trondheim like ved, sier bilmekanikeren.

Hovedsaklig er det malvikinger som frekventerer kontrollhallen, men Geving har også greid å lokke kunder fra andre steder.

– Det kommer folk nesten fra hele regionen. Både stjørdalinger og kunder fra Byneset besøker meg, sier han.

Rust på bremserøret

Etter det fjerde kalenderåret etter at bilen er førstegangsregistrert, må bileierne gjennomføre EU-kontroll annethvert år.

Hovedårsaken er å trygge sikkerheten for alle som ferdes i trafikken.

– De vanligste feilene er knekte fremfjærer og rust på bremserøret. Rust er farlig, og går det hull på bremserøret mister man bremsekraften. Med en gang det er et rustangrep på bremserøret skal det anmerkes, uansett hvor mye eller lite det er, sier Geving.

Alvorlig skadd

I dag jobber Geving i kontrollhallen på halv tid, og driver samtidig gården Malvik Søre med 12 sauer og gressproduksjon. I tillegg till EU-kontroller foretar også Geving radonmålinger på eneboliger og driver med EDB-undervisning.

– Jeg knuste begge hælene etter en fallulykke for tre år siden. Jeg måtte sitte lenge i rullestol og ble sykmeldt i lang tid. Da denne muligheten kom, ønsket jeg å ta sjansen. Jeg har fått en gunstig leieavtale, og jobber nå halv tid inntil helsen blir så god at jeg kan jobbe lenger.

Hvis suksessen fortsetter kan det bli aktuelt å ansette medarbeidere.

– Jeg er i tenkeboksen om hvor hardt jeg skal satse. Slik det ser ut i dag er det muligheter å drive med kontroller på heltid, sier Geving.