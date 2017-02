Her er den nye lensmannen i Meråker

Berit Johanne Eidsmo (52) ble i dag tilsatt som ny lensmann i Meråker og Frosta i ansettelsesrådet i Trøndelag politidistrikt. Hun har takket ja til stillingen.

– Det blir veldig spennende. Jeg har aldri vært lensmann før, så det blir en ny rolle for meg. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Eidsmo til Bladet.

Overgangsrolle

52-åringen skal fungere som lensmann ut året. Hun omtaler det som en overgangsrolle fram til politireformen er på plass. Eidsmo starter i jobben 1. mars.

– Tanken er at jeg skal være to dager i Meråker, to dager i Frosta og én dag i Stjørdal i løpet av arbeidsuka, forteller hun.

Berit Johanne Eidsmo har 25 års erfaring i politiyrket. Hun har også jobbet seks år i Miljødirektoratet. I dag jobber hun som forebyggendekoordinator i politiet i Værnesregionen.

– Jeg tror det blir fint å være lensmann i to små kommuner. Det gir meg en større mulighet til å skaffe meg oversikt ganske raskt. Jeg må bare stupe inn og se hva som finnes i Meråker og Frosta, sier Eidsmo.

Hun kommer opprinnelig fra Kvål i Melhus kommune og bor på Byåsen.

– God helhetsforståelse

Driftsenhetsleder i politiet i Værnesregionen, Marit Helene Stigen, er fornøyd med å ha Eidsmo på plass.

– Berit har et godt blikk med samhandling, og det er betryggende for oss internt og samfunnet rundt oss. Hun har en god helhetsforståelse, og har samfunnsoppdraget langt fram i panna hver eneste dag. I tillegg er hun aktiv og energisk og kommer til å utfordre flere av oss, noe som gjør at vi får utrettet mer, sier Stigen.

Stigen presiserer at lensmannsrollen i Meråker og Frosta ikke blir en erstatning til dagens system med lensmannskontor på hjul. Både betjentene og bilene har nå utstyr som gjør at man kan foreta mer politiarbeid på stedet.

– Dette blir opprettholdt i begge kommunene, understreker Marit Helene Stigen.