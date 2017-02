Her snakker elevene om forelskelse på TV

5. klassingene på Fosslia skole laget en spørreundersøkelse om forelskelse. Deltakerne måtte blant annet svare på hva kysserekorden deres er.

Inne på et rom på skolen sitter reporter Dang Trinh fra NRK. Foran ham sitter fire elever fra 5. klasse på Fosslia. De får spørsmål om kjæresteri, forelskelse og kyssing. Det er mye knising og fliring.

– Det er kjempeflaut når voksne kysser. Når mamma og pappa møter hverandre hjemme etter jobb, så kysser de på kjøkkenet. Bestandig. Og det mens jeg og lillesøstera mi ser på. Åh, det er så flaut! sier en av jentene som ble intervjuet.

– Hvorfor er det flaut?

– Jeg er redd for at andre skal se det, for da blir jeg enda mer flau. Men jeg pleier egentlig ikke å bry meg. Jeg går min vei.

Her ser du TV-innslaget som NRK laget fra Fosslia-besøket!

– Kjempeivrige

Bakgrunnen for at NRK har tatt turen til Fosslia skole denne dagen, er et prosjekt i regi av 5. klassingene. For en måneds tid siden laget de en spørreundersøkelse om forelskelse. Målet var at elevene selv skulle svare anonymt, i tillegg til at foreldre og foresatte skulle bli med. Spørsmålene med svaralternativ ble satt inn i et webskjema.

– Vi oppfordret folk til å dele spørreundersøkelsen på sosiale medier, og det tok litt av. Det kom inn til sammen drøye 1.500 svar, sier kontaktlærer Ove Rolseth.

Saken fortsetter under bildet.



Sammen med kontaktlærer Brita Fuglem forteller han at det er et tverrfaglig prosjekt. Matte og naturfag går sammen i skjønn forening.

– Forelskelse og kropp er et flaut tema, så vi ville gjøre noe annerledes enn bare å ha en teoridel. Svarene resulterte i en statistikk som ble laget. Det var en fin mulighet til å ta i bruk programvare og iPad på en artig måte, sier Rolseth.

Det kom inn svar fra hele landet.

– Til og med noen fra Puerto Rico har svart på undersøkelsen. Elevene har vært kjempeivrige, og de synes det er stas når noe de lager lever sitt eget liv utenfor skoletiden, sier Fuglem.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Spørreundersøkelse Her er et utvalg av svarene: På spørsmål om hva som er lurt å gjøre hvis en femteklassing er forelsket i en annen person, så svarte flertallet at man må gi komplimenter.

863 av totalt 1.543 personer svarte at kysserekorden deres er over ett minutt.

Et stort flertall svarte at personligheten er viktigst når man skal velge seg kjæreste.

48,7 prosent svarte at de blir sjenert på spørsmål om hvordan de oppfører seg når de er forelsket.

Sendte tips til NRK

Programmet der Fosslia-elevene blir viet mye tid, heter «Supernytt». Det ligger allerede ut på supernytt.no, og går også på NRK Super tirsdag kveld.

Det var Birk Myran som tipset TV-kanalen om spørreundersøkelsen.

– Vi har sett på Supernytt på skolen mange ganger, og jeg har fått med meg at andre skoler har tipset om forskjellige ting. Når vi fikk inn så mange svar, så tenkte jeg at jeg kunne sende en mail til dem å høre om de ville komme på besøk. Det var kjempeartig at de faktisk kom, sier unggutten.

Saken fortsetter under bildet.



Reporter Dang Trinh intervjuer mange elever. Han filmer også inn i klasserommene der elevene sitter og lager røde hjerter. Det er tross alt på valentinesdagen programmet skal vises.

– Vi synes det var et spennende tips vi fikk, og fant ut at vi måtte komme og gjøre mer ut av det. Dette blir kjempebra, sier Trinh.

Elevene var flinke og svarte utfyllende på spørsmålene de fikk fra TV-kanalen.

Smugtittet

Ett av spørsmålene var «Hva er kysserekorden din»? Det ene svaralternativet var mye mer enn ett minutt, mens de andre alternativene var ulike sekunder under ett minutt.

– Jeg smugtittet da mamma og pappa svarte på dette spørsmålet. Mamma svarte over ett minutt, mens pappa svarte under. Jeg tror kanskje at mamma hadde en annen kjæreste før hun møtte pappa, sa en av elevene.