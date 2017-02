Joar og Toril feirer kjærligheten året rundt

Nordmenn bruker 270 millioner på valentinsdagen. Joar fra Meråker og Toril fra Hommelvik har ikke planer om å bruke ei krone.

Paret dropper markeringa. Kjærligheten feirer de like godt gjennom hele året.

– Jeg kan ikke huske å ha gjort noe spesielt på den dagen, sier Joar Stenmo fra Meråker.

– Jeg gjør heller litt stas på henne gjennom hele året, legger 49-åringen beskjedent til.

Møttes på campingplass

Det er snart 30 år siden stordalingen møtte ni år eldre Toril Kringhaug fra Hommelvik. Paret møttes på Brenna camping i Meråker en sommerdag på slutten av 80-tallet. Hun på ferie med familien, han som ryddegutt på campingplassen.

– Plutselig fikk jeg øye på en fin gutt. Det var jeg som tok kontakt, og det var kjærlighet ved første blikk. Han ble den beste mannen jeg har hatt, sier Toril Kringhaug og ser smilende bort på forloveden.

Hommelvikkvinnen klarer ikke å huske nøyaktig årstall, men minnes derimot hvor nervøs hun var før det første møtet med Joars foreldre, Odd Palmer og Mary.

– Jeg grudde meg veldig. Var helt sånn, ler Toril Kringhaug og rister på begge hendene.

Forlovelsesfest

Ei knapp uke før valentinsdagen møter Bladet de to i parets leilighet i Hommelvik. På TV-en ruller Farmen over skjermen. Stuebordet er fylt med cd-plater, bøker og kryssordhefter – parets viktigste fritidssyssel ved siden av campingliv og mosjon. Slik har de levd sammen i 25 år. Tidlig på 90-tallet flyttet de inn i Torils barndomshjem i Haugenbakken og forlovet seg. I sommer feirer de jubileum.

– Vi skal ha en liten fest for de nærmeste vennene her hjemme. Det blir pizza og litt kaffe, røper Toril.

270 millioner

Festbudsjettet er nøkternt sammenlignet med den norske kjøpefesten på valentinsdagen. Ifølge næringslivets hovedorganisasjon Virke, vil nordmenn svi av rundt 270 millioner kroner i anledning dagens feiring av kjærligheten.

– Populariteten til Valentines Day har vært økende, også i Norge. Det er særlig de yngste som er mest opptatt av Valentines Day, og dette merker detaljhandelen gjennom et mersalg på en drøy kvart milliard kroner, sier direktør for faghandel i Virke, Bror William Stende til NTB.

Handler dyrt

Målt i omsetning er valentinsdagen større enn både farsdag og morsdag. I forbindelse med morsdagen anslår Virke at handelsnæringen vil ha inntekter på opp imot 60 millioner. En fem år gammel undersøkelse gjennomført av eBay International Market viser at en av tre nordmenn bruker mer enn 400 kroner på valentinsgaver. Toril Kringhaug og Joar Stenmo har ikke vane for å handle dyrt til hverandre. Kjærlighet er så mye mer, mener de to.

– Joar er en ekte gentleman. Han varter meg opp med mat og kaffe. Jeg elsker han veldig høyt, svarer Toril Kringhaug på spørsmål om samboeren er av den romantiske typen.

– Hva med henne?

Joar Stenmo ler.

– Vi er vel litt romantiske begge to.