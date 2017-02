– Vi har slett ikke tenkt å gi oss, sier Unni Østmo.

Kampen for Lokes liv har kostet familien mellom tre og fire hundre tusen kroner. Nå har lagmannsretten bestemt at Loke må dø. Familien anker dommen til høysterett.

Hun er «bestemor» til Loke og talsperson for familien. Nå vil de prøve å få dødsdommen fremmet for høyesterett.

– Vi vet det blir veldig krevende å ta saken videre. Men vi kan ikke gi oss. Loke er et familiemedlem. Hunden er ikke farlig i det hele tatt, sier Østmo.

Kostet hundretusener

Kampen for Lokes liv har kostet familien mellom tre og fire hundre tusen kroner. De må betale for Lokes forpleining. Hunden er tatt i «arrest» av politiet og er plassert hos Falken.

– Vi erkjenner at vi ikke får beholde Loke, sier Østmo.

Familien kjemper likevel en innbitt kamp og bruker hundretusener for å få omplassert Loke og hindre at hunden må dø.

Angrep annen hund

Loke skal ha kommet løs og gått til angrep på en annen hund i sentrum av Stjørdal i 2015. Hundeeieren prøvde å gå mellom de to hundene, men ble bitt av Loke i kampens hete.

– Det som skjedde var et uhell. Loke greide på en eller annen måte å komme løs. Han stakk av og kom i klammeri med en annen hund og eieren. Det beklager vi sterkt, sier Anita Østmo.

Politiet bestemte avliving

Politiet mente Loke ikke var trygg og bestemte at Dogo Canarien skulle avlives. Hunderasen hovedsakelig har vært brukt som gjeterhunder og vakthunder.

Loke-saken havnet helt til topps i Politidirektoratet som opprettholdt beslutningen om avliving. Våren 2016 havnet saken i tingretten. Her ble politiets dødsdom over Loke stadfestet.

Rettsrunder

Familien anket videre til lagmannsretten. Her ble saken behandlet nylig. Lagmannsretten slår fast at tingretten har gjort en grundig vurdering av saken. Lagmannsretten vil derfor ikke ta opp Loke-saken til ny vurder-ing.

Lagmannsretten sier i premissene for kjennelsen at hunden og hundeeieren som ble angrepet av Loke, ikke handlet urettmessig da han forsøkte å få kontroll på Loke.

Ikke kontrollerbar

– Bittskadene mannen ble påført, skyldes ene og alene Lokes ukontrollerbare aggresjon i situasjonen. Dette kan verken hundeeieren eller hans hund klandres for, sier lagmannsretten i kjennelsen.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at det ikke er noen uforholdsmessig reaksjon å avlive Loke. Det er ikke tilstrekkelig for å unngå avliving at Loke ikke har utvist aggressiv adferd etterpå, konkluderer lagmannsretten.

Kjennelsen betyr at dødsdommen blir stående. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå. Lokes familie undersøker nå hvilke muligheter de har til å anke dødsdommen videre.

– Vi vet det blir et trangt nåløye å komme gjennom til høyesterett, men vi vil prøve. Vi kan ikke gi oss nå, sier Unni Østmo.

Støtte på Facebook

Stjørdalsfamilien har fått god støtte fra venner på Facebook. Kampanjen «Redd Loke» har passert flere titusener. Pengene er brukt til å betale for deler av Lokes opphold og rettsutgifter.

Facebookkampanjen «Redd Loke» har blitt en del av en større kampanje i Norge for å få forandret det folk oppfatter som en gammeldags og urettferdig hundelov.

– Den norske hundeloven er gammeldags og urettferdig mot hundene. Andre land har lover som sier at omplassering av hunder skal prøves før avliving. Slik vil vi ha det også i Norge, sier Unni Østmo.