Åpner sportsbar i Gågata

I rekken av nye serveringssteder i sentrum er Sizar Ayob M. i gang med å etablere en sportsbar i de gamle lokalene til Nille i Kjøpmannsgata 33, som ligger i tilknytning til lokalene til Stjørdal Pizza & Grill, som Ayob M. også driver.

- Her blir det plass til rundt 100 mennesker inne rundt bordene og ved baren, og det kommer til å bli mange tv-skjermer og godt lydanlegg, sånn at det skal bli topp forhold for å se fotball og annen idrett her, sier Sizar Ayob M.

I tillegg blir det også uteservering på begge sider av sportsbaren. Både i Gågata og på baksiden mot Torgkvartalet og Kimen.

Fotball og annen sport

- Hvilken type sport skal dere sende på skjermene?

- Det blir hovedsaklig engelsk, spansk og norsk fotball, men også annen idrett. Vi sender det som går hele tiden.

- Har du noen favorittlag selv?

- Jeg er ikke så veldig interessert i fotball selv, men hvis det er noen, må det bli Real Madrid og Chelsea.

Kombinert meny

Menyen i den nye sportsbaren skal bestå av en kombinasjon fra dagens meny ved Stjørdal Pizza & Grill, og noen nye retter.

- Det blir litt nye ting på menyen også. Blant annet et par pastaretter. Men ellers blir det mye av det samme som vi har fra før.

- Hva skal baren hete?

- Vi har lyst til å holde navnet hemmelig litt til ennå. Vi kommer tilbake med det når vi nærmer oss åpning.

- Og når blir det?

- Vi satser på å åpne i løpet av mai, sier Sizar Ayob M.