Ønsker gratisleie og mer liv i gågata

Nå foreslår han at butikker og andre som ønsker å ta gågata i bruk både på dag- og kveldstid, skal få bruke gata gratis.

Torsdag kveld tar Weydahl saken opp med stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) i en interpellasjon i kommunestyret.

– Mange av butikkeierne på Stjørdal ønsker å ta gågata i bruk på dagtid og kveld. I dag må

butikkeierne betale en lav leie for leie av grunnen, sier Weydahl.

Han tror innbyggerne i Stjørdal både er glade i byen sin og ønsker mer liv i sentrum.

– På ettermiddag, kveldstid og i helgene er gågata nesten tomt for folk. I åpningstidene til butikkene er det også lite folk i gågata, sier Weydahl.

Han registrerer også at butikker legger ned. Flere skylder på lite trafikk.

– Her må vi alle bidra for å skape mer liv og røre, mener Weydahl.

Han tror Stjørdal kommune kan bidra. Weydahl oppfordrer derfor politikerne i kommunestyret til å ta tak i saken.

Han foreslår derfor at kommunen som en prøveordning ikke skal kreve noen leie for gategrunn i gågata i 2017. Weydahl foreslår gratis leie, men at de som bruker gågata, er ansvarlig for opprydding og for å holde området ryddig. De som trenger strøm, må fortsatt betale for det.

– Jeg håper ordføreren og kommunestyret kan slutte seg til dette forslaget, sier Ap-leder Erling Weydahl.