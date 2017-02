Elever samlet inn klær til fattig familie

– Vi har samlet inn masse klær og sko, til sammen 301 plagg. Vi håper Dushani og hennes foreldre får den hjelpen de trenger, sier elevene.

Dushani er en seks år gammel jente. Sammen med foreldrene sine bor hun i et lite hus, eller skur er kanskje mer beskrivende, rett utenfor byen Hikkaduwa på Sri Lanka.

Tverrfaglig prosjekt

Bakgrunnen for innsamlingen er at kontaktlærer Guri Benjaminsen skal på en rundreise på Sri Lanka i vinterferien. I den forbindelse har hun vært i kontakt med hjelpeorganisasjonen NewUse. De samler inn brukte klær som selges på en gjenbruksbutikk i Hikkaduwa. Inntektene fra alt som selges går til ulike prosjekt. Akkurat nå har de et innsamlingsprosjekt der pengene går til et nytt hus til familien på tre.

Skuret de bor i ser falleferdig ut, det lekker vann fra taket når det regner, det er ingen strøm og ikke noe tilgang på toalett, rennende vann eller elekstrisitet i nærheten.

– Jeg ville involvere klassen i turen min, og elevene tente på forslaget med en gang. De har sett film av familien og hvordan de lever. Dette har blitt et tverrfaglig prosjekt, sier Guri Benjaminsen.

Alle de 17 elevene har hatt med klær til skolen de siste ukene, i hovedsak hjemmefra.

– Det har kommet i lassevis. Det er klær som de har brukt selv som de gir bort. Jeg skal møte familien selv, og skal ta både bilder og video som jeg skal vise elevene når jeg kommer tilbake, sier Guri Benjaminsen.

Hun reiser til Sri Lanka onsdag. Og håper hun får med alt som er samlet inn. Hun skal levere klær og sko til gjenbruksbutikken førstkommende fredag.

Tegninger

– Elevene har også skrevet ned noen spørsmål som jeg skal ta med, og laget noen flotte tegninger som skal settes sammen til ei bok. Dette prosjektet har vært hemmelig for resten av skolen fram til nå. Vi skal fortelle om hva vi har holdt på med den siste tiden på ei morgensamling like over vinterferien, sier Guri Benjaminsen.