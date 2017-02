Skogeiere venter på telen

Vinterens treff for dalførets skogeiere ble holdt i Holmsmarka hos Tor Evjen i Hegra, i forrige uke. En blanding av skogeiere og folk som har tilhørighet til næringa ble orientert om tingenes tilstand så langt i sesongen.

Skogdagen er en årlig foreteelse for folk som driver med skog og tømmeravvirking. Og det er skogeierlaga i kommunen som inviterer.

Samtidig som skogsjef i Stjørdal kommune, Stian Almestad orienterte om blant annet driftstilskudd kunne han kunne også fortelle at det skal avvirkes tømmer for ca. 15 mill. i kommunen denne sesongen.

Mens skogbruksleder Borgar Østerås holdt et minikurs i kapping og fortalte om siste nytt fra Allskog og om praktiske ting i forbindelse med hugst og transport.

Slike skogdager topper seg når svartkjelen begynner å putre over bålet og brød og pølser blir servert.

Selv om det var en åtte/ti minusgrader i dag, ble de mottatt med glede av skogeierne. Nå håper de at kulda skaper så mye frost at myrer og bekkefar fryser til, slik at de får tømmeret ut av skogen.