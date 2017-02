Innrømmet å ha kjøpt narkotika – må sone i fengsel

Levangermannen innrømmet at han hadde kjøpt 40 gram metamfetamin i Stjørdal sommeren 2015. Mannen møtte i tingretten forleden, siktet for både å ha vært i besittelse av og brukt narkotika.

Han innrømmet alt og erkjente straffskyld overfor retten. I domspremissene peker tingretten på at det handler om en forholdsvis stor mengde metamfetamin.

Det er et syntetisk sentralstimulerende narkotisk stoff. Metamfetamin har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin.Tingretten peker likevel på at det foreligger flere formildende omstendigheter.

Saken har blitt veldig gammel uten at levangermannen kan lastes for det. Han tilsto raskt og saken ble fort ferdig etterforsket. Derfor bør domfelte få strafferabatt på to måneder, slår retten fast. Men de straffbare forholdene er begått i prøvetida for en annen dom som ikke er ferdig sonet.

Retten kom derfor til at en samlet straff på 90 dager i fengsel er en passende reaksjon. Domfelte vedtok straffen på stedet da dommen ble lest opp for ham.