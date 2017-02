Vil dra igang Rød Ungdom

– Vet ikke helt hvordan jeg skal starte. Derfor kontakter jeg avisa, for kanskje gjennom avisa å komme i kontakt med andre som vil være med. Vi må være flere, eller noen slik at vi kan diskutere oss fram til hvordan vi skal klare å komme skikkelig i gang, sier Kim Odin Hallem Solvang.

Kommer fra Verdal

Kim Odin er elev på 10. trinnet ved Halsen ungdomsskole. Han er fersk i denne 10. klassen, kom inn der etter de første ungdomsskoleårene på Verdal. Han er oppvokst på Ytteråsen, bor nå like øst for Stjørdal sentrum.

– Nå handler det om at jeg ønsker å få i gang Rød Ungdom. Jeg har vært i kontakt med flere i Rødt, og får støtte der. De vil bidra for å få i gang et ungdomsparti på Stjørdal. Så nå blir det spennende å se om noen tar kontakt, sier Kim Odin.

Mest enig med Rødt

– Hva er det som opptar deg?

– Jeg har lest en del om flere parti. Det er Rødt som mener mye det samme som meg. Jeg er opptatt av likestilling mellom kjønnene. Jeg mener at en dame som er sykepleier sjølsagt skal, i samme arbeid, ha lik lønn som en mann. Jeg er også for innvandring, slippe flyktningene inn i Norge. Her er jeg uenig med Fremskrittspartiet. Sammen må vi da i Rød Ungdom finne fram til hvordan Norge kan bli bedre i det hele tatt, sier Kim Odin, som nå spent venter på at noen slår følge med han slik at Rød Ungdom snart er en realitet.