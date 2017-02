Brynhild (28) gir opp butikkdrømmen

Sammen med søstera Liv Ingunn Steinvik realiserte hun drømmen, og startet opp butikken i Kjøpmannsgata i Apotekgården for ganske nøyaktig tre år siden. De har i hovedsak satset på klær og sko for kvinner.

Men i forrige uke bestemte de seg for å avvikle driften og melde oppbud.

– Det ble mye jobb og lite inntjening. Jeg er kjempeglad for at vi startet opp og ga det et godt forsøk. Det har vært tre lærerike år med både opp- og nedturer, sier Brynhild Steinvik.

Motivasjonen forsvant

28-åringen betegner de første to og et halvt årene som «greie». Men fra i fjor høst merket hun en forskjell.

– Det har vært veldig rolig, og vi hadde nesten ikke julehandel i det hele tatt. Da måtte vi være realistiske å si at dette går ikke lenger. Motivasjonen forsvant og jeg kom til et punkt der nok var nok. Jeg ville ikke risikere å gå på en større smell igjen til våren. Men det var artig så lenge det varte, sier Brynhild Steinvik.

Hun har gjort seg opp noen tanker om hvorfor det gikk så langt at hun måtte melde oppbud.

– Det er nok mange faktorer som spiller inn. Parkeringsmulighetene ved butikken er dårlige, og hele parkeringssituasjonen i Stjørdal er håpløs. I tillegg begynte folk å bruke mindre penger på de mer eksklusive varene som vi satset på. Det er det billigste som har gått unna, sier Brynhild.

– Det kan også nevnes det salgshysteriet som er i Stjørdal. Det er vanskelig for små nisjebutikker å holde tritt med de store kjedene når det kjøres i gang salg hele tiden, og kundene forventer det hos oss også, legger hun til.

Opphørssalg

Estelle Boutique er den femte butikken i Gata som avslutter virksomheten i 2017.

– Jeg hører det har vært rolig til mange butikker siden i fjor høst. Det er jo dødt i Gågata. Det er vanskelig å drive butikk i Stjørdal, mener hun.

Nå holder Brynhild Steinvik opphørssalg, og det er fortsatt en del varer igjen i butikken. Hun har planer om å holde på til det blir tomt.

– Vi skal iallfall ha åpent ut denne måneden, så får vi se hva som skjer fra 1. mars.

Hun har jobben som flyvertinne i Norwegian å gå tilbake til. Men om det blir mer butikkjobbing i tiden framover er hun mer usikker på.

– Man skal aldri si aldri, men jeg har ingen umiddelbare planer. Jeg har blitt overrasket over hvor mye jobb det er å drive en butikk. Det er mye å tenke på, sier Brynhild Steinvik.

Utfordringer

Næringssjef i Stjørdal kommune, Jorulf Husbyn, registerer at til sammen fem butikker i Gata har avsluttet virksomheten i år.

– Handelen er dynamisk, og det har vært en stor utvikling med netthandel. Folks vaner har endret seg. Men det har skjedd noe i Gata etter at Coop-butikken flyttet fra Domussenteret til Torgkvartalet, sier Jorulf Husbyn.

Saken fortsetter under bildet.



Han medgir at det hele tiden vil være noen butikker som gir seg, mens andre starter opp. Men han er også klar på utfordringene som følger med det å drive butikk på gatenivå i Stjørdal sentrum.

– Parkeringsregimet i sentrum er nærmest handelsfiendtlig. Det finnes ikke nok korttidsplasser. Nå kan man stå på samme sted i tre timer. Det blokkerer en del, og det er mange som ikke kommer til. Butikkene trenger mer rullering på parkeringen, mener Jorulf Husbyn.

– Hva bør skje med Gågata?

– Konseptet er moden for regulering. Vi må stille oss spørsmålet om den vil fungere slik den er i dag. Dette vil kanskje den kommende sentrumsplanen si noe om. To kjøpesenter med mye folk på hver sin side av Gågata vil føre til mye trafikk i midten, men slik er det ikke i dag. I tillegg finnes det en stor Coop Extra-butikk på Evja som også har et bra tilbud på mathandel og som tiltrekker seg en del folk.

Må tenkes nytt

Næringssjefen mener det må tenkes nytt for å legge til rette for mer liv i Gågata, noe butikkene på gatenivå vil nyte godt av.

– Det er utfordrende med handel utenfor kjøpesenter i dag, sier Husbyn.