Skal lære bort kokkekunster til ungdommer

Vikhammer ungdomshus har invitert Scandic Nidelven-kokk Christian Morales Chacon når de nå inviterer til kokkekurs for ungdommer.

Kurset starter den 1. mars og vil gå over fire onsdagskvelder, forteller leder ved ungdomshuset Carlos Cortes Leon.

– Det vil være ny oppskrift hver onsdag. Det vil bli mat fra alt fra Italia til Chile, sier Carlos.

Scandic Nideleven har ti år på rad blitt kåret til å ha Norges beste hotellfrokost av Twinings Best Breakfast som er å regne som et uoffisielt NM. Chacon har de siste årene vært ansvarlig for frokosten ved hotellet, og nå er det altså ungdommer i Malvik som vil nyte godt av kunnskapen.

Interesserte kan ta kontakt med Ungdomshuset direkte eller via deres Facebookside.