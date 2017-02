Tatt med «narkokuler» i boxershortsen

En mann fra Trondheim var med Alicante-flyet som landet på Trondheim lufthavn Værnes torsdag formiddag. Vedkommende, som var alene i reisefølget, ble tatt ut til kontroll.

– Under en kroppsvisitasjon viste det seg at han hadde to kuler på størrelse med en liten tennisball i gylfen på boxershortsen, sier Hallgeir Bjørvik, som er seksjonssjef for tollmyndighetene på Værnes.

Det viste seg at de to kulene inneholdt til sammen 399 narkotiske tabletter.

Gateverdi

Tolletaten hadde mistanke om at mannen i 30-årene hadde mer narkotika på seg. De fikk innvilget en innvendig undersøkelse på Sykehuset Levanger.

– Røntgenmaskina viste at han hadde seks kuler i kroppen, som besto av totalt 524 narkotiske tabletter, forteller Bjørvik.

Disse tablettene blir omtalt som Dolcontin. Hver tablett var på 200 milligram, ifølge politisjef på flyplassen på Værnes, Tore Sparby.

– Gateverdien ligger på mellom 600 og 800 kroner pr. tablett. Det kommer selvsagt an på etterspørsel og tilgang, opplyser han.

– Alvorlig

Trondheimsmannen erkjente til slutt forholdet etter sykehusbesøket. I avhør var han ikke særlig snakkesalig, forteller Tore Sparby.

– Men han innrømmet at deler av tablettene var ment for videresalg.

Det er opprettet straffesak på narkosmuglingen.

– Dette ansees som en grov narkotikaovertredelse på bakgrunn av mengde og type tabletter. Vi ser svært alvorlig på det. Det er snakk om store verdier, og det kan være lukrativt å smugle med seg slike tabletter fra utlandet og inn til Norge, sier Sparby.