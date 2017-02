En tenåring som hadde blitt utvist fra utested i Stjørdal fredag, laget så mye bråk etterpå at politiet måtte trå til. Tenåringen fikk beskjed om å forlate sentrum.

Ved et annet tilfelle kom politiet over en mann i 40-årene som sto og urinerte på et restaurantvindu. Mannen fikk et forelegg på stedet.