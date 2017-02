Deilig smak av sot og bål!

Fem år gamle Kristin synes pinnebrød smaker godt. Det smaker akkurat som pinnebrød skal smake: Brød med smak av sot, røyk og bål.

– Vi lager det på bålet, forteller hun med sakkyndig røst mens hun spikker iherdig på en pinne som skal brukes til formålet – nemlig å steke pinnebrød.

Brød på bålet

Selv om kalenderen viser februar og det er vinter aldri så mye, er det snøbart både i skogen og på jordene i Elvran.

Dermed må barn og voksne i Bukkspranget gårds- og familiebarnehage finne på andre ting. Da er det er godt alternativ å sitte sammen rundt bålet og steke pinnebrød på glørne.

Savner snøen

– Vi savner snøen. På denne tiden av året pleier vi å ha skidag, og vi pleier å ha det artig med å ake og drive med andre aktiviteter som gir oss fellesopplevelser, opplevelser som vi snakker mye om etterpå, sier Stine Mosleth, pedagogisk leder ved avdelingen for de eldste barna i barnehagen.

Ut på tur

Men det fins ting å finne å selv om det altså ikke er snø.

Barna i Bukkspranget er uansett ute storparten av tiden, enten det er sol eller regn, snø eller snøfritt, få eller ganske mange minusgrader.

– Vi er ofte ute på tur. Det er vi stort sett hele tiden. Vi har mange fine turplasser å gå til. Hovedsaken er det vi opplever når vi er ute, opplevelser som er gode å ta med seg videre, det vi opplever sammen, sier Stine Mosleth.

Liv og død

Som navnet antyder er barna også med på gården. Her har barna i barnehagen ansvaret for en del av dyra på gården. Akkurat nå gjelder det to kaniner, en sau og to griser.

– Det er barna selv som gjør jobben. De sørger for mat og vann, de fjerner møkka og sørger for ny sagflis og nytt høy, de er med på paring, fødsler og slakting – i det hele tatt alt som handler om liv og død blant dyra på gården, sier Stine Mosleth.

– Da grisen var slaktet, laget vi blodpannekaker og leverkaker, forteller Johan (5).

Ulik smak

Men akkurat nå handler det om pinnebrød. Og smaken er som baken, den er delt, sier et gammelt munnhell.

– Det smaker godt. Det smaker jordbær, sier Johan.

Kristin oppsummerer smaken på denne måten:

– Det er godt. Det smaker nesten som vanlig brød. Det smaker pinnebrød!