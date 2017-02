Idehytta runder 20 millioner kroner i 2017

Idehytta på Sveberg er i rivende utvikling, og fra 2016 øker seksmannsbedriften omsetningen fra 14 til 20 millioner kroner på å bygge kundetilpassede hytter.

– Ved en tilfeldighet har vi havnet i segment hvor vi produserer hytter på mellom 100 og 200 kvadratmeter. Vi bruker lang tid, noen ganger helt opp mot to år, sammen med kunden for å tilpasse hytta på best mulig måte, sier Per Nerland.

Han er eier og daglig leder for Idehytta på Sveberg, som disponerer et lokale på nærmere 1.000 kvadratmeter. 650 av disse blir benyttet til å produsere moduler som deretter fraktes ut på hyttetomtene og settes sammen av lokale byggmestere rundt omkring i landet.

– Jeg vil presisere at vi også bygger mindre hytter, og at for oss er alle like viktige om de vil ha en hytte på 200 kvadratmeter eller 60, sier han.

Trivselsstørrelse

I lokalene på Sveberg arbeider seks personer, tre administrativt og tre i produksjonshallen. Med innleide lokale håndverkere utgjør arbeidstokken rundt 20 årlige årsverk. I fjor omsatte Idehytta for 14 millioner kroner, mens i inneværende år regner Nerland med å passere 20.

– 20 millioner er det vi kan ta ut på anlegget her. Vi kunne utvidet, men vi har ikke noe ønske om å bli større. Vi jobber med krevende kunder, og bestreber oss for at de skal få det produktet de ønsker. Etter at byggeprosessen er over, er kundene fantastiske ressurser, sier han.

Mye av markedsføringen foregår etter munn-til-munn-metoden.

– Mange av våre nye kunder kommer via bekjentskaper fra tidligere kunder. Noen har allerede bestemt seg for å bruke oss når de ønsker å bygge hytte, sier Nerland.

Oppfølging, kvalitet og ta kundene på alvor er nøkkelord for bedriften.

– Det hender vi gjør feil, men da retter vi opp uten diskusjon. Vi hadde ikke overlevd 20 år i bransjen hvis vi ikke hadde gjort det.

Malvik-kunder

Idehytta har fokus på å bygge hytter på fjellet, og Oppdal, Tydal og Røros er ofte endestasjonen for modulene når de forlater Sveberg. Bare i Oppdal har firmaet levert 140 hytter i de 20 årene Idehytta har eksistert. I snart ti år har de holdt til på Sveberg.

– Årlig bygger vi rundt 20 hytter, og av disse selges 15 i Trøndelag. I fjor solgte vi to hytter til stjørdalinger, og årlig bygger vi hytter for fire-fem malvikinger, forteller Nerland.

Én av hyttene som nå er under produksjon havner snart i Ås i Tydal. Andre kan havne på Østlandet.

– Jeg skrev nylig under en kontrakt på en hytte på 250 kvadratmeter som skal settes opp i Nore og Uvdal i Buskerud. Mellom tre til fem hytter havner årlig på Østlandet, sier han.