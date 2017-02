Kan bli til én håndballklubb

Nå ønsker vi å gjøre mer enn bare å snakke, sier Ole-Morten Rønning, styreleder i Malvik Håndballklubb (MHK).

I dag finnes det fire håndballklubber i Malvik. På damesiden er MHK satsingsklubben, mens på herresiden er det Vikhammer Håndballklubb (VHK) som er elitelag. Begge lag overtar motiverte spillere fra Malvik IL og Hommelvik IL ved 16-årsalderen. VHK har lyktes sportslig, og ligger i toppen i sin 2. divisjonsavdeling. I fjor snublet de mot slutten om en plass i 1. divisjon, mens MHK ligger i bunnen i sin 3. divisjonsavdeling.

Flere fordeler

Begge lag sliter med å skaffe folk til å ta på seg verv, og de kjemper om de samme sponsormidlene i en kommune med et relativt beskjedent næringsliv.

– Vi ser flere fordeler enn ulemper med en sammenslåing. I dag må vi fylle opp med dobbelt så mange mennesker til styreverv enn hvis vi er én klubb, og det å skaffe folk til verv er en utfordring i begge klubbene, sier Ole-Morten Rønning. Han er usikker om når håndballmiljøet kan enes om én satsingsklubb.

– Jeg tror vi blir enige på ett eller annet tidspunkt, men akkurat nå foregår det kun samtaler, understreker han.

Positive spillere

Victor Bremvåg er trener for tredjedivisjonslaget til MHK, og støtter styret i arbeidet med å danne én satsingsklubb i Malvik.

–Dette er viktig for håndballmiljøet i Malvik, og det dreier seg egentlig om identifisering hvor alle i miljøet får en felles følelse for et lag. Både spillerne i VHK og MHK er innstilte på sammenslåing, og er positive, sier han. Bremvåg ser bare fordeler.

– Ting vil bli mye enklere. Dette gjelder både økonomi, utstyr, avtaler og sponsorer. En satsingsklubb vil bli mer attraktiv for både spillere og publikum, sier han.

Møtes på tirsdag

Allerede førstkommende tirsdag møtes klubbene for å fortsette samtalene. Rune Halvorsen, styreleder i VHK, er innstilt på å få til en satsing for både gutter og jenter i en satsingsklubb.

– Vi må være sikre på at det oppnås en vinning ved en sammenslåing, noe må altså kommet ut av det og det skal vi diskutere på møtet. Vi er positive til at MHK ønsker seg inn i VHK, sier han. Det store spørsmålet er når en felles satsingsklubb kan bli en realitet.

– Det kan skje allerede i år hvis klubbene blir enige og det blir avholdt ekstraordinært årsmøte, sier Rune Halvorsen.