Line dirigerer trafikken i luftrommet

Line Lium (30) fra Vikhammer er én av fire kvinnelige flygeledere ved Trondheim lufthavn Værnes. Nå ønsker hun seg flere.

30-åringen tar imot Bladet utenfor sikringsbygget på flyplassen. Vi blir med inn i et stort rom i 2. etasje der flere flygeledere sitter. Foran seg har de flere skjermer, der ser de hvor de ulike flyene befinner seg i lufta.

– Vi vet at pilotene vil komme inn på flyplassen på den smidigste måten, og vi forsøker å legge til rette for det. Det er jo en servicetjeneste vi driver for flyselskap, piloter og reisende, sier Line Lium.

Saken fortsetter under bildet.



Tradisjonelt få kvinner

Hun er én av 36 flygeledere ved Trondheim lufthavn Værnes. Til sammen er de fire kvinner. Det kunne vært flere, synes Line.

– Det hadde vært hyggelig med flere kvinner på jobb, og jeg tror alle her vil det. Men jeg trives godt sammen med mannfolkene også jeg.

Frode Eitrem fra Malvik er sjefsflygeleder på Værnes. Han oppfordrer flere kvinner til å vise interesse for faget.

– Det burde absolutt vært flere, og vi ønsker flere kvinnelige søkere i yrket vårt. De har like gode forutsetninger for å gjøre en god jobb som flygeleder som menn har. Det har tradisjonelt vært få kvinner som har søkt, og det er det fortsatt. Dessverre, sier Eitrem.

Saken fortsetter under bildet.



Som flygeleder skal du forhindre sammenstøt mellom luftfartøy i lufta og på bakken, og sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. De gir råd og informasjon til pilotene.

– Man må være observant, nøyaktig og håndtere mange arbeidsoppgaver samtidig uten å miste oversikten og bli stresset. Det vil si, også flygeledere kan bli stresset, men da handler det om å håndtere stresset på en positiv måte. Vi kan ikke «miste bildet», sier Eitrem.

– Vi kan ha roligere perioder i blant, men plutselig snur det. Vi har ansvaret for både småfly og rutefly. Det er viktig å være fokusert og være veldig «på» hele tiden, forteller Line Lium.

Tilfeldigheter

Tilfeldigheter gjorde at vikhammerkvinnen ble flygeleder. Mor skal ha sin del av æren, forteller hun.

– Mamma tipset meg om en annonse i VG. På det tidspunktet hadde jeg ikke funnet ut hva jeg skulle gjøre, så jeg tenkte at jeg kunne søke. Det gikk slag i slag, og plutselig satt jeg på skolebenken igjen.

Som 22-åring startet hun på flygelederutdannelsen i Malmö. Etter ett år på skolebenken gikk ferden videre til ett års praksisjobb ved Tromsø lufthavn Langnes. Jobbkarrieren startet også i Tromsø, før ferden gikk til videre til Vigra i Ålesund og senere til Værnes. I approachrommet i 2. etasje er hun nå blant 11 flygeledere og tar seg av lufttrafikken over Møre. De er underlagt flyplassene Kvernberget i Kristiansund, Vigra i Ålesund, Hovden i Ørsta/Volda og Molde.

Å være flygeleder krever fokus og gode konsentrasjonsevner. Man mottar en stor mengde data som skal oppfattes og tolkes raskt, for å danne grunnlag for viktige avgjørelser.

– Enkelt forklart så passer vi på at flyene holder seg unna hverandre. Safety first, sier Line Lium.

Saken fortsetter under bildet.



– Spesielt arbeidsmiljø

I kontrolltårnet sitter de som tar seg av flytrafikken over og på Værnes. Noen av dem sitter også sammen med Møre-flygelederne i approachrommet.

– Det er et spesielt arbeidsmiljø i den forstand at vi sitter som regel to stykker tett og jobber flere timer sammen. Jeg stortrives her, og det er koselig å komme på jobb. Det beste som skjer om morgenen er når kaffelukta slår mot meg når jeg kommer inn i arbeidsrommet. Da kan arbeidsdagen starte, sier Line Lium, som bor i Husbyåsen i Stjørdal sammen med samboer og to døtre på 2 og 4 år.