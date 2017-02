Råkjørte etter pizza

Episoden skjedde en kveld i juni i fjor. Stjørdalingen som er i begynnelsen av tjueåra, var på veg for å hente pizza til kveldsmat.

I Husbyfaret var en patrulje fra politiet på plass med laseren. Det er 50-sone på stedet. Farten på stjørdalingens bil ble målt til 87 kilometer i timen etter at de vanlige sikkerhetsmarginene ble trukket fra.

Bilen kjørte så fort at politifolkene ikke rakk å stoppe den. Men registreringsnummeret ble notert. Politiet fant bilen litt senere i det stjørdalingen var i ferd med å parkere hjemme. Han innrømmet at han hadde kjørt fort, men neppe mer enn litt over seksti kilometer i timen, mente han.

Politiet tok beslag i mannens førerkort og anmeldte råkjøringen. Fartsoverskridelsen var så stor at den overgikk satsene for forenklet forelegg.

Stjørdalingen møtte i tingretten forleden og erkjente straffskyld. Han forklarte at han var ute for å hente pizza og tråkket litt for hardt på gasspedalen. Retten valgte å tro på politivitnene og målingen de hadde gjort av farten. Bilføreren ble derfor kjent skyldig.

Tingretten konkluderte med betinget straff. Stjørdalingen slipper å sone de 18 dagene han ble idømt. Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år. Han ble i tillegg dømt til å betale en bot på ti tusen kroner og to tusen i saksomkostninger.

Han fikk også inndratt førerkortet for en periode på seks måneder.