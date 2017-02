Satser skjorta på LAN i vinterferien

Det forteller Gunnar Hegstad, som er med og holder i trådene for arrangementet. Et eget styre bestående av ungdommer har ofret mye fritid i det siste for å få det hele i havn. Nå er det mest i boks, også egne T-skjorter.

Bra påmelding

–Det er ganske bra påmelding, Over 90 av 128 plasser var tatt før helga, forteller Hegstad.

LANet i vinterferien starter midt på dagen tirsdag 21. februar og pågår til torsdag.

–Det har rydd inn en fem – seks hver dag, så nå må de som har tenkt å være med skynde seg. Det er først til mølla, legger han til.

Hvis man er heldig kan man få gratisbillett til seg selv og en til. Det er en av sponsorene, Torgkvartalet, som har lagt ut noen gratisbilletter.

Rallybilsimulator

KeyLAN har fått bra støtte i år. Elkjøp låner ut VR-briller, som en aktivitet, og Tandem Reklame har også bidratt, nevner Hegstad.

–Det er snakk om flere aktiviteter i år., Cosplay og flere ting?

–Ja, det skal det bli. Blant annet en racing rig – altså en rallybilsimulator. Det blir «giveaways» og playstation-turnering på storskjerm.