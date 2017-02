Starter barnehage for hunder

«Barna» i Labbetuss løper nemlig ikke rundt på to ben, men på fire. Den er kort sagt ikke en barnehage for barn, men for hunder.

– De blir levert her om morgenen. Gjennom dagen tar dem med på tur, de har hviletid midt på dagen, og vi har hentetid på ettermiddagen. Da kommer folk for å hente «barna» sine, akkurat som i en vanlig barnehage, sier Siri Aakenes (28).

Hoppet av

28-åringen har nylig hoppet av en trygg, fast jobb som jurist i NAV. Nå er hun ferdig med livet som dagpendler mellom Stjørdal, der hun bor, og Steinkjer, der hun har jobbet.

I stedet satser hun framtiden på å drive barnehage for hunder. Hun mener så avgjort at det er et marked for et tilbud som dette.

– Ja, det er det. Selvsagt er jeg spent, ettersom det ikke fins noe slikt fra før i Stjørdal. Men det fins i Trondheim, og der har det vist seg å være utrolig populært, sier hun.

Trening

Konseptet for Labbetuss hundebarnehage er at bikkja skal slippe å ligge hjemme alene hele dagen når matmor og matfar er på jobb. I stedet kan de være i barnehagen, der de leker, sover, spiser og lærer seg å være sammen med andre firbente – akkurat som barn i en vanlig barnehage.

– Vi sørger også for at hundene får trening, særlig hvis eierne har bestemte tema eller ting som de mener at hunden trenger å trene på. Da har vi ett prinsipp: Vi bruker ikke nei-ord. Vi legger vekt på at hunden bare får positiv respons, sier Labbetuss-sjefen.

«Jenta mi»

– Det er godt å kunne slappe av litt etter jobb, uten at hunden sitter og ser på meg med store øyne og vil ut på tur med det samme jeg kommer hjem, sier Pia Christine Haugan.

Hun har kommet for å hente «jenta si», som hun kaller Bella, en leken, gyllen skapning av rasen toller retriever.

Hun er utrolig godt fornøyd med den muligheten som har åpnet seg med Labbetuss hundebarnehage.

– Det er helt fantastisk! Hun er fornøyd og legger seg ned når vi kommer hjem. Så kan jeg heller lufte henne senere på kvelden når vi begge er opplagt, sier Pia Christine Haugan.

Visjoner

Det er bare noen dager siden Siri Aaknes åpnet hundebarnehagen. Hun medgir at det er et stort sprang å slutte i en fast, trygg jobb, vinke farvel til lover og paragrafer i NAV, og satse på å skape sitt eget levebrød i form av en hundebarnehage.

Men hun er ikke i tvil om at dette har framtiden for seg.

– Dette er noe som blir! Jeg har også andre planer, blant annet om kurs og om å komme i gang med hundepensjonat. Vi ligger nær flyplassen, og jeg ser så absolutt et behov, sier hun.

Underernært

– Er det å plassere hunden i hundebarnehage en utvei der travle mennesker som ikke har tid til å ta godt nok hånd om familiens kjæledegge, kan kjøpe seg fri fra et problem?

– Kanskje kan man se det slik. Men mange hunder i Norge er underernærte både på trim og på sosialisering med andre hunder. I Sverige fins det faktisk en egen lov som sier at en hund ikke skal være alene hjemme mer enn seks timer i ett strekk, sier hundebarnehage-eieren.

Hest og hund

Labbetuss hundebarnehage holder til på samme gården som Stall Blakstad, hestesenteret i bakkene rett under Husbyåsen. Det er familien hennes som driver stallen.

– Men personlig er jeg mer interessert i hunder enn i hester. Her har vi bygd eget hus for hundebarnehagen med plass for 15 hunder, og her har vi kapasitet til å ta mot flere hunder enn dem vi har nå. Her har vi bygd for framtiden, fastslår Siri Aaknes.