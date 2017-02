Stjørdal kan få millioninntekter

Nå advarer ordfører Ivar Vigdenes (Sp) stjørdalspolitikerne mot å tro at de kan slå seg løs med pengebevilgninger til alle gode formål. Men noe blir det.

Fylket har satt som klar betingelse at utbyttepenger fra NTE ikke skal brukes til ordinær drift av kommunene.

Store verdier

– Vi får overført store verdier. Nå handler det om å finne en strategi slik at verdiene blir forvaltet på en fornuftig måte, sier Vigdenes.

Etter at møtet i kommunestyret var slutt sent torsdag kveld, samlet stjørdalsordføreren alle gruppelederne til møte på ordførerkontoret.

Vigdenes karakteriserer NTE-overføringen som tiårets viktigste sak for stjørdalspolitikerne. Stjørdal får 13 prosent av eierskapet til NTE.

Overfor kommunestyret torsdag kveld pekte Vigdenes på at NTE er en betydelig aktør i kraftmarkedet. Eierskap handler først og fremst om at eierne gir virksomheten mulighet til å utvikle seg. Derfor trenger NTE å bygge egenkapital.

– Vi kan derfor ikke ha en strategi som går ut på å suge selskapet tomt for verdier. Utbyttet vil variere fra år til år., sier Vigdenes.

Han peker på at eierkommunene til og med kan bli nødt til å skyte inn kapital i selskapet enkelte ganger.

– Derfor kan vi ikke legge opp til en politikk der vi gjør oss avhengige av utbytte fra NTE hvert år, mener ordføreren.

Utviklingsfond

Gruppelederne ble enige om å be rådmannen komme med forslag til hvordan Stjørdal skal forvalte eierskapet i NTE og framtidig utbytte fra selskapet.

– Hvilke gode formål i Stjørdal skal nå bli tilgodesett?

– Det setter vi nå i gang en prosess på, sier Vigdenes.

Stjørdalsordføreren vil derfor ikke gå ut og love mer penger til noe foreløpig. Men forutsetningen fra fylket gjelder: NT-utbytte skal ikke brukes i ordinær drift av kommunen.

– Likevel er det klart at NTE-verdiene vil gi stjørdalingene muligheter vi ikke har hatt før, slår Vigdenes fast.

På gruppeledermøtet med ordføreren sent torsdag kveld ble det snakket om at NTE-utbyttet skal settes inn i fond som kan brukes til å utvikle stjørdalssamfunnet. Avkastningen vil for eksempel kunne brukes til å legge til rette for næringsutvikling eller å utvikle infrastruktur som veger eller bredbånd.

Energiselskapet NTE eies nå av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra neste år blir Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke. Derfor har fylkestinget i nord bestemt at eierskapet i NTE skal fordeles blant kommunene som utgjør Nord-Trøndelag.

NTE har nå en egenkapital på rundt hundre millioner kroner. Gjennom årene har fylket tatt ut mange millioner kroner hvert år i utbytte. Nå anbefaler fylkestinget at det ikke blir tatt ut til sammen mer enn 60 millioner kroner i utbytte hvert år.

– Uansett hvilken utbyttepolitikk som blir lagt til grunn i framtida, kan det bli betydelige verdier som vil tilfalle Stjørdal, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve.

Stjørdalspolitikeren sto sentralt i arbeidsgruppa i Nord-Trøndelag Arbeiderparti som meislet ut fordelingskompromisset som til slutt ble vedtatt og som gir millionverdier til Stjørdal.