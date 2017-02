Ga alt mot Strindheim

Et av kampens høydepunkter for Hommelviks del, var en flott strafferedning av keeper Johathan Fuglem.

– Det føltes bra, sier Jonathan selv om redningen i siste del av kampen. Den var med på å holde spenningen oppe helt til slutt.

Det var også bra tendenser i angrep. Mye vilje. Blant annet demonstrerte Olai Ertsås noen fine hoppskudd og scoring.

Bra innstilling

- Vinn - vinn dette. Dere vant kampen, og vi spilte på laget for første gang, sa Håvard Stokdahl og Christian Langolf fra G11 til Strindheim-spiller Daniel Jamtøy.

Sluttresultatet ble til slutt 5-6 til Strindheim.

– Er veldig imponert over alle sammen. Bra jobba! De sto på og ga seg aldri, sier Ingvill Leistad Løvik lagleder for Hommelvik G12, ett av mange lag på banen i tre haller i helga.

Over 1000 spillere deltok i årets Malvik Cup, lag fra blant annet Surnadal, Lade, Stjørdal og Selbu.

Ekstra spillere

I og med at dette var første helga i vinterferien, slet en del med frafall. Hommelvik G12 var bare halvt lag i utgangspunktet, men var så heldig å få forsterkning fra jentelaget og Gutter 11. Laget fungerte bra, og alle sammen var spent på hvordan det skulle gå videre utover i turneringa.

Stor dugnad

Jannice Fuglem i cup-komiteen forteller at det er femte året med Malvik Cup, som er et samarbeidsarrangement mellom Malvik IL og Hommelvik IL. Cupen er for jenter og gutter 10 til 15 år, og 90 lag var påmeldt til kamper i Lånkehallen, Malvikhallen og Sveberghallen.

– Dette er dugnad, det er samarbeid mellom Hommelvik og Malvik, god stemning - og en super start på vinterferien, oppsummerer Jannicke Fuglem.