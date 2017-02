Ikke bare pluss og minus

Onsdag var alle elevene på småtrinnet ved Sveberg skole opptatt av matematikk. Da Bladet stakk innom sto 1.-klassingen Tiril Birgitte Sjøtrø klar og kastet papirflyet så langt hun kunne.

– Oi, det gikk langt, sier hun og springer frem for å se hvor flyet landet. Litt over sju meter var hun veldig fornøyd med.

– I går hadde vi også matematikk og da lærte jeg meg å lage papirfly. Jeg har aldri laget papirfly før. I stad var vi på sånne spillegreier, hvor vi har kastet terninger, forteller Tiril og legger til at dette er veldig morsom matematikk.

Hun forteller at de noen ganger har minus og pluss.

– Vi lærer oss å lage raketter. Ingen gutter eller jenter i klassen har laget raketter av papir før, sa en fornøyd 1.-klassing.

Realfaguke

Lærer Ståle Stavrum forteller at skolens årlige matematikkdag er i år utvidet til ei hel uke med realfag. Mandag startet de med et åpningsshow for alle elevene med forsker Fredrik.

– Da ble det mye smell, røyk og alt mulig rart for å vekke interessen blant elevene for realfagene.

Denne uka har elevene startet dagene med et forsøk med fysikk eller kjemi hver eneste morgen.

– Dette har vi gjort for å skape undring hos elevene, og at de skal få noe å snakke om på dagene. Matematikkens dag har vi hatt i mange, men aldri hatt med naturfagene. Dette er en satsing som vi gjør lokalt her på skolen ved at vi prøver å ha et ekstra fokus på realfagene, sier Ståle Stavrum.