NM i kaffebrenning i mai

Da er entusiastene i Langøra Kaffebrenneri vertskap for norgesmesterskapet i kaffebrenning 2017. Arrangementet går av stabelen helga 19. til 21. mai.

Gleder seg

– Vi gleder oss veldig, sier Kristian Helgesen i Langøra kaffebrenneri.

Norgesmesterskapet i kaffebrenning er først og fremst et bransjetreff, men det er også planen at publikum skal slippe til under deler av arrangementet på Hjelseng Gård.

Her holder Langøra Kaffebrenneri til i dat gamle stabburet på tunet. Stabburet er 150 år gammelt og ble pusset opp og bygget om da brenneriet flyttet inn med sin kaffebrenner i 2015.

Hjelseng Gård har røtter tilbake til 1500-talle. I løpet av de siste årene har gårdeier Ola Hjelseng bygd opp et konsept for lokal mat og drikke. Hjelseng Gård huser i dag flere aktører – Langøra Kaffebrenneri, Stjørdalsbryggeriet, en landhandel, og et selskapslokale med et utsøkt kjøkken med lokale råvarer.

– Vi tror miljøet på Hjelseng Gård kan bli en spennende ramme rundt NM-arrangementet, sier Kristian Helgesen.

Kaffeentusiastene legger opp til ei trivelig helg med mange muligheter for både faglig og sosialt program i løpet av mesterskapet.

Kaffe-eliten møtes

Det er påmeldt ni deltakere til selve norgesmesterskapet i kaffebrenning. Da skal den norske kaffe-eliten konkurrere om hvem som skal representere fedrelandet under verdensmesterskapet. VM går av stabelen i Kina i desember.

I tillegg til NM-deltakerne kommer også dommere og andre representanter fra kaffebransjen.

– Vi v et ikke helt hvor mange ennå, men tor det kommer rundt femti-seksti personer til arrangementet, sier Kristian Helgesen.

Arrangementet vil bli lagt opp slik at publikum kan komme til Hjelseng gård søndagen i NM-helga.