Frykter utviklingen for festivaler

- Publikum får stadig flere gigantkonserter med verdensstjerner i Trondheim. Kimen kulturhus trekker til seg store, norske artister med jevne mellomrom. Klart det utfordrer lysten til å oppleve annen type musikk - nisjemusikken som favner smalt. Jeg tror nok det er der vår største utfordring ligger, sier Bruvoll til Trønder-Avisa.

Lokale billettsalget sviktet

I et intervju med avisa forteller han at Blues in Hell siden "comebacket" i 2008 har trukket bra med publikum. Men publikumsbesøket har gått markert ned de siste tre årene.

Styreleder i Blues in Hell, Jon Uthus, sier at det er det lokale billettsalget som sviktet.

Blues in Hell ble etablert i 2008 som en videreføring av Hell Blues Festival, arrangert første gang i 1992 før den endret navn til Hell Music Festival i 2006, og gikk konkurs i 2007. Festivalen ble arrangert på Hell stasjon fram til i fjor da den ble flyttet inn på Scandic Hell hotell.

Blir på Scandic Hell i år

Selv om publikumsbesøket sviktet første gang med Blues in Hell på Scandic, er det bestemt at årets festival skal arrangeres der. Det fordi stasjonsområdet på Hell er under ombygging.

- Vi ser ikke bort fra at vi vil holse oss til hotellet i framtida også, uten at det er tatt noen avgjørelse på det, sier Brovoll til Trønder-Avisa.

Blues in Hell ble av "bransje og publikum" kåret som en av de beste blues-festivalene i Norge i 2010. Festivalen er også nominert flere år på rad til "best small festival" og "best indoor festival" i European Festival Awards.