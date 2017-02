Her får Mike (45) kjenne det iskalde vannet på kroppen for første gang

– Det var råkult. Det er en utfordring å tvinge seg selv til å hoppe ut i det kalde vannet når du ikke absolutt må.

Det sier Mike Worden (45) fra US National Guard i Minnesota. Han har akkurat fått på seg tørre klær etter et bad som var litt kaldere enn det han normalt setter pris på. Men han er strålende fornøyd med dukkerten i Romsjøen i Elvran.

– It was awesome! skryter han til Bladet.

– Vi setter egentlig stor pris på hele opplegget som er ordnet til for oss her. Det har vært et helt fantastisk, sier Worden entusiastisk.

103 soldater på besøk

Snøen kom i grevens tid for å gi den riktige stemningen til det som kan betraktes som krontappen av en vinterøvelse.

De 103 amerikanske soldatene hoppet villige i vannet med ullsokker og ryggsekk, en etter en. HV-soldatene fra US National Guard i Minnesota kom til Værnes 9. februar. Samtidig dro 100 norske HV-ungdommer til Minnesota i forbindelse med det gjensidige utvekslingsprogrammet.

For 44. gang er amerikanske soldater fra Minnesota i Norge for å øve på ulike vinteraktiviteter. De har blant annet sovet knepptelt, gravd snøhule og trent i norske fjell.

De har besøkt Nidarosdomen, Stiklestad og Røros. Og med seg i år hadde de med seg en av de mest populære radiostasjonene i Minnesota som lagde sendinger fra oppholdet.

– Utvekslingen har pågått siden 50-tallet. Det er meningen de skal få en smak av norske vinterforhold og norsk kultur, sier informasjonsoffiser, Rune Haarstad, om treningsoppholdet.

Mental øvelse

Og tross mildværet som rådet mandag, var det kaldt nok for de som tok badet både med klær og ryggsekk på.

– Selv om det er en fysisk øvelse er det absolutt en mental øvelse også, sier Worden.

Han forteller at soldatene hadde snakket litt om det med badingen på forhånd.

– Ikke at vi forberedte oss så mye, men vi snakket hverandre opp, og gledet oss til å gjøre det sammen som team, sier Worden.

Han forteller at de amerikanske soldatene setter stor pris på oppholdet i Norge. Han trekker spesielt fram gjestfriheten til vertsfamiliene som de har bodd hos.

