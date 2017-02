Kan vi få lokale nyheter fra roboter?

Nyhetsbyrået NTB har tatt i bruk robotteknologi til å dekke Eliteserien. Nå utvider de bruken blant annet til også å omfatte 1. og 2. divisjon.

I høst vil roboter hjelpe NTBs politiske reportere med researchen valgnatten. Og NRK vurderer også bruk av roboter.

- Vi ser på ulike alternativer på hvordan vi kan ta i bruk automatisert journalistikk, sier distriktsdirektør og «robotsjef» Grethe Gynnild-Johnsen i NRK til Journalisten.

- Kan bli supplement

Kan en se for seg at lokale journalister i Stjørdal, Malvik og Meråker bli erstattet med datamaskiner som overvåker nyhetsbildet og rapporterer, Linn K. Yttervik, redaktør i Bladet?

- Robotjournalistikken blir nok heller et supplement. Roboter kan gå igjennom og systematisere enorme mengder med data, raskere enn oss mennesker.

- Men å produsere artikler av det?

- Det vil være nyanser og vurderinger som en robot aldri vil kunne erstatte. Derfor vil nok vi journalister aldri bli erstattet av roboter.

I sporten

Det fins eksempler på artikler som vi kan kalle journalistikk som er produsert av roboter. NTB introduserte i 2016 automatisk produserte kampresultater basert på fakta fra blant annet fotballkamper.

- Visse typer faktainnsamling kan roboter lage nesten like godt som mennesker, men journalistikken er basert på mange flere egenskaper som en robot aldri kan lære, sier Yttervik.

Det handler om å finne ideer, forholde seg til kilder og å analysere informasjon. Det handler også om å balansere, velge sjanger og det handler om formidling, utdyper hun.

Kommer

- Men det som er fascinerende med ny teknologi er at nye programvarer og automatisering kan være en styrke for journalistikken ved at den samler store mengder data. På dette området er roboter overlegent menneske. Vi vil nok se mer bruk av roboter og kunstig intelligens i mange bransjer i nær framtid, også innenfor media, sier Linn K. Yttervik.