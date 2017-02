Kanin på villspor

Mandag formiddag oppdaget Jan Frode Thomsen en kanin under stabburet på gårdsplassen sin på Værnesmoen.

- Jeg så halen på noe som rørte seg under stabburet. Først trodde jeg at det var en katt, men halen var kort, og det viste seg fort at det var en kanin. Den satt under stabburet og spiste på noen blader, sier Jan Frode Thomsen.

Stukket av

Jan Frode tipper at kaninen har rømt fra et bur i nærheten, og etterlyser eierne.

- Jeg regner med at den har stukket av fra et bur i nærheten, men jeg kjenner ingen med kanin i nabolaget, så jeg blir glad hvis noen melder seg. Det er sikkert noen som savner den.

Har det bra

I mellomtiden lever kaninen glade dager under stabburet til Jan Frode.

- Jeg har gitt den noe å tygge på. Den knasker godt på gulerøttene jeg hentet til den. Så den lider ingen nød her inntil noen melder seg og henter kaninen, sier Jan Frode Thomsen.