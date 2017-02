Kaninen «Big boy» kom til rette

– Altså, den heter egentlig Milo. Men kallenavnet er «Big boy», for den er så stor. Den veier seks kilo, sier Stine Grong Ruud (22) og smiler.

Historien startet mandag morgen. Da 22-åringen skulle på jobb, var Milo borte vekk.

– Den står i et bur i garasjen. Men både garasjeporten og buret var åpent da jeg skulle se til han før jeg dro på jobb. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg så ikke noen spor heller, sier Ruud.

Hun satte i gang mor og far til å lete utover formiddagen.

– Jeg fortalte også til kollegaene mine at kaninen var borte. Litt senere var det noen som oppdaget at det lå ut en sak på Bladet.no om at noen hadde tatt vare på den. Da var jeg rask med å ta kontakt, sier Stine Grong Ruud.

For Jan Frode Thomsen oppdaget at det var en kanin under stabburet på gårdsplassen sin på Værnesmoen i formiddag.

– Jeg regner med at den har stukket av fra et bur i nærheten, men jeg kjenner ingen med kanin i nabolaget, så jeg blir glad hvis noen melder seg. Det er sikkert noen som savner den, sa han.

Familiekanin

Og det hadde han rett i.

– Kaninen kom springende mot meg, og nå sitter han og knasker på ei gulrot. Vi bor bare rundt 150-200 meter unna der den slo seg til ro i formiddag, så den hadde ikke kommet seg så langt. Nå er vi begge fornøyd. Milo er en familiekanin som vi alle er glade i, sier Stine Grong Ruud.